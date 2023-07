Totalschaden: 22-Jähriger fährt ohne Führerschein

Ein junger Mann baut einen Unfall. Offenbar war er alkoholisiert und besaß keine Fahrerlaubnis

Ein 22 Jahre alter Mann hat am Sonntagfrüh um kurz vor 5 Uhr einen Unfall verursacht. Er war auf der Ortsumgehung Bobingen (Südspange) in nördliche Richtung unterwegs. Im Kreisverkehr zur Königsbrunner Straße verlor er die Kontrolle über sein Auto, fuhr geradeaus, die Böschung hinab in den Graben und kam auf dem dortigen Fuß- und Radweg auf Höhe der Unterführung zum Stehen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Wie sich herausstellte, war der 22-Jährige nicht nur alkoholisiert, sodass eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt werden musste, sondern er auch nicht im Besitz eines Führerscheins. Die freiwillige Feuerwehr Bobingen war mit neun Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen vor Ort. Es entstand ein Gesamtschaden von 30.000 Euro, auch ein Baum wurde beschädigt.