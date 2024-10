In einem psychischen Ausnahmezustand befand sich am Dienstagvormittag eine Frau in Königsbrunn: Sie warf verschiedene Haushaltsgegenstände aus dem Fenster. Anwohner verständigten daraufhin die Polizei.

Zu Schaden sei niemand gekommen, teilte die Polizei auf Nachfrage mit. Beamte und Nachbarn räumten die Straße im erweiterten Zentrum der Stadt wieder frei. (AZ)