Aufmerksamer Polizist entdeckt in seiner Freizeit zufällig per Haftbefehl Gesuchten

Aufmerksam gewesen ist ein Polizist während seiner Freizeit in Schwabmünchen. Am Montagmorgen wurde er gegen 10.10 Uhr auf zwei verdächtige Personen aufmerksam. Er hatte laut Polizei beobachtet, wie diese in einem Wohngebiet auffällig in Fahrzeuge und Grundstücke gesehen hatten. Bei der anschließenden Kontrolle durch eine hinzugerufene Streife stellten die Beamten fest, dass gegen eine der beiden Personen ein Haftbefehl bestand. Der 31-jährige Mann wurde daher verhaftet und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die zweite Person wurde nach der Kontrolle entlassen. (AZ)

Schwabmünchen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Freizeit Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis