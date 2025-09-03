Mehr zu hören – mehr zu tanzen: die Rückkehr der langen, fröhlichen Lieder

Die Popkultur schlägt einen neuen Ton an: Eine Analyse der BBC deutete darauf hin, dass Songs, insbesondere Chart-Lieder, wieder länger und fröhlicher werden.

Die BBC untersuchte die 40-Top-Hits der letzten 20 Jahre im Vereinigten Königreich

Für diese Untersuchung analysierte die BBC die Länge der Top-40-Lieder der letzten 20 Jahre im Vereinigten Königreich. Im Jahr 2007 erreichte die durchschnittliche Länge ihren Höchststand von fast vier Minuten. Mit der Einführung von Streamingdiensten setzte ein Rückgang ein. Den Tiefststand erreichte die Songlänge 2019 mit drei Minuten und zwölf Sekunden, was, laut Untersuchung, vermutlich auf das Release von TikTok zwei Jahre zuvor zurückzuführen ist.

Der Grund liegt in der Logik der Plattformen: Nicht die Länge zählt, sondern wie oft etwas abgespielt wird – und kurze Inhalte lassen sich eben häufiger klicken. Laut Musikkritiker Todd Nathanson im BBC-Interview werden klassische Songbausteine zunehmend zugunsten kurzer, eingängiger Elemente gestrichen – wie im 2:36-Minuten-Song „Unholy“ von Sam Smith und Kim Petras.

Nun hat sich dieser Trend aber wieder umgekehrt. Im ersten Halbjahr 2025 betrug die durchschnittliche Songlänge rund dreieinhalb Minuten. Viele Pop-Hits, die auch in den sozialen Medien viral gingen, wie Lola Youngs „Messy“ mit 4 Minuten, 44 Sekunden oder Chappell Roans „Pink Pony Girl“ mit 4 Minuten und 12 Sekunden, liegen deutlich über dem Schnitt. Songwriterin Ines Dunn vermutet in der BBC-Analyse, dass Hörer wieder mehr Bedeutung in Musik suchen – etwas, das sich besser über längere Songs vermitteln lässt.

Dabei ist ihr ein zweites Phänomen aufgefallen: Lieder werden immer fröhlicher. Dunn nennt das „Rezessions-Pop“: „Alle gehen tanzen, um der Tatsache entgegenzuwirken, dass die Welt auseinanderfällt.“ Also eine Art musikalische Gegenbewegung zu „ökonomischen Turbulenzen.“ Das zeigte sich während der Finanzkrise 2008, als Songs wie „I Gotta Feeling“ von den Black Eyed Peas im Trend lagen.

Die Analyse der 40-Top-Hits der vergangenen 20 Jahre zeigt, Lieder werden fröhlicher

Das lässt sich auch aus den Analyse-Daten der BBC rauslesen. Sie werteten die Top 40 Songs in Bezug auf den sogenannten „Emotional Valence“-Wert aus den Spotify-Metadaten aus – ein Positivitäts-Score, der sich aus Text und Musik zusammensetzt. Und siehe da: seit 2009 war der Wert nicht mehr so hoch wie 2024.

Ob die neue Fröhlichkeit tatsächlich mit der aktuellen Lage zusammenhängt, lässt sich nicht eindeutig sagen. Der Musikkritiker Nathanson argumentiert: „Korrelation ist nicht Kausalität.“ Dass aber fröhlichere Musik in der aktuellen Weltlage guttut – und diese Songs sogar wieder länger werden – dagegen lässt sich wohl kaum etwas einwenden.