Postbank schließt Filiale in Königsbrunn

Die Postbank schließt ihre Filiale in der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße in Königsbrunn neben dem Norma-Supermarkt im Laufe des kommenden Jahres. Das teilte der zweite Bürgermeister Maximilian Wellner, der die Sitzung in Abwesenheit von Bürgermeister Franz Feigl leitete, dem Stadtrat mit. Betroffen sind Bank- und Paketgeschäft. Pakete nehme alternativ etwa der Lotto-Laden in der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße 95 an.

