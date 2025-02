Der Umdreher

Eine Art stiller Protest praktiziert ein Mann in einer Stadt im Landkreis Augsburg seit einigen Tagen: Er fährt mit dem Rad von Straßenlaterne zu Straßenlaterne und dreht dort die Wahlplakate um 90 oder 180 Grad. Damit sind die Köpfe und ihre Botschaften für vorbeifahrende oder haltende Autofahrer nur noch schwer zu erkennen. Freilich könnte auch ein Sturm die Plastik-Plakate drehen, denn die meisten sind nur mit Kabelbindern fixiert.

Über die Plakatdreh-Aktion will diskutiert sein. Ist das überhaupt erlaubt? Oder beginnt ein Katz-und-Maus-Spiel, das die Wahlhelfer auf Trab hält? Sie müssen die Plakate wieder so drehen, dass sie ihre erhoffte Wirkung haben. Wie dem auch sei: Diskutiert werden sollte auch, ob in Zukunft Plakate an gefühlt jedem zweiten Mast sein müssen. Der entstehende Plastikmüll – allein durch die Kabelbinder – ist beträchtlich. Eine Lösung könnten große Wahlplakat-Wände sein, die die Kommune an einem zentralen Ort aufstellt. So eine Wand ließe sich auch nicht so einfach drehen ...