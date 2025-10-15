Der Pumuckl treibt Schabernack in der Stadthalle

In der Werkstatt des Schreinermeisters Eder geht es seit Tagen nicht mit rechten Dingen zu, dauernd verschwinden Schrauben und Nägel, Schlüssel und Schlösser. Bis zu dem Augenblick, als die Sache mit dem Leimtopf passiert. Eder kann es kaum glauben, aber da klebt tatsächlich ein kleines Kerlchen an seinem Leimtopf. Der liebenswerte, rothaarige Kobold jammert, jauchzt, seufzt, krächzt, schimpft, singt, zetert, niest und jubelt.

Pumuckl ist nie um eine Antwort verlegen und besticht durch unnachahmlichen Wortwitz, der einen immer wieder aufs Neue zum Lachen bringt. Trotzdem muss auch der freche Kobold bald einsehen, dass man sich nicht alles erlauben kann und auch Schabernack seine Grenzen hat.

Hier gibt es Karten

Zu sehen ist das Kindertheater am Freitag, 24. Okober, ab 15 Uhr in der Stadthalle in Schwabmünchen. Es präsentiert sich voller Poesie, berührend und lehrreich zugleich, ohne mit erhobenem Zeigefinger daherzukommen. Das Stück von Ellis Kaut ist für Kinder ab drei Jahren geeignet. Als Pumuckl zu sehen ist Raphaela Miré Beier und Christian Beier als Meister Eder. Einlass ist ab 14:30 Uhr, Beginn ist um 15 Uhr, das Ende um gegen 16 Uhr vorgesehen.

Tickets gibt es online auf www.kultur-schwabmuenchen.de oder donnerstags von 14 bis 18 Uhr im Kulturbüro, Fuggerstraße 50 im Notariatsgebäude. Der Eintritt koster sieben Euro für Kinder, Erwachsene zahlen zehn Euro. (AZ)