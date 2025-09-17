Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Schwabmünchner Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Schwabmünchen
Icon Pfeil nach unten

Radfahrer greift 13-Jährigen an: Polizei sucht Zeugen in Schwabmünchen

Schwabmünchen

Radler verletzt Kind an Bushaltestelle

Weil er sich wohl von den Buben gestört fühlte, wurde der Mann handgreiflich. Nun sucht die Polizei nach ihm.
Von Redaktion
    • |
    • |
    • |
    Die Schwabmünchner Polizei sucht nach einem Mann, den einen Jungen angegriffen hat.
    Die Schwabmünchner Polizei sucht nach einem Mann, den einen Jungen angegriffen hat. Foto: Boris Roessler/dpa (Symbolbild)

    Zwei 13-jährige Jungen haben sich am Dienstagnachmittag im Bereich der Bushaltestelle an der Holzheystraße in Schwabmünchen aufgehalten. Gegen 16:15 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung mit einem erwachsenen Radfahrer, der sich wohl von den Kindern gestört fühlte. Der Mann ergriff dabei einen der Jungen und verletzte diesen dabei leicht.

    Die Polizei hat eine detaillierte Beschreibung des Täters

    Der Radfahrer wurde wie folgt beschrieben: männlich, etwa 60 Jahre alt, dicke Figur, südländisches Aussehen, kurze gräuliche Haare, grauer Dreitagebart. Der Mann war unterwegs mit einem lilafarbenen Damenrad, auf dem sich ein schwarzer Gitterkorb auf dem Gepäckträger befand. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen dieser Körperverletzung aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Tel. 08232/9606-0.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden