Radler verletzt Kind an Bushaltestelle

Zwei 13-jährige Jungen haben sich am Dienstagnachmittag im Bereich der Bushaltestelle an der Holzheystraße in Schwabmünchen aufgehalten. Gegen 16:15 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung mit einem erwachsenen Radfahrer, der sich wohl von den Kindern gestört fühlte. Der Mann ergriff dabei einen der Jungen und verletzte diesen dabei leicht.

Die Polizei hat eine detaillierte Beschreibung des Täters

Der Radfahrer wurde wie folgt beschrieben: männlich, etwa 60 Jahre alt, dicke Figur, südländisches Aussehen, kurze gräuliche Haare, grauer Dreitagebart. Der Mann war unterwegs mit einem lilafarbenen Damenrad, auf dem sich ein schwarzer Gitterkorb auf dem Gepäckträger befand. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen dieser Körperverletzung aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Tel. 08232/9606-0.