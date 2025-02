Autofahrerin fährt in Langerringen Radlerin um

Zusammengestoßen sind in Langerringen ein Auto und eine Radlerin. Um 12.50 Uhr wollte eine 62-jährige Frau am Mittwoch laut Polizei mit ihrem Auto von der Straße Unterer Riedweiler in die Kaufbeurer Straße einbiegen. Dabei übersah sie eine Radfahrerin, die den kreuzenden Radweg befuhr, sodass es zu einem Zusammenstoß kam. Die Radfahrerin wurde vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf 750 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen gegen die 62-Jährige wegen eines Vergehens der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen. (AZ)

