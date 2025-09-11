Radfahrerin wird bei Sturz leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch in Schwabmünchen wurde eine 17-jährige Radfahrerin leicht verletzt.

Auto an Kreuzung übersehen

Die Jugendliche befuhr laut Auskunft der Polizei um 19.15 Uhr mit ihrem Fahrrad die Ungarnstraße und übersah an der Kreuzung mit der Sachsenstraße ein vorfahrtsberechtigtes Auto. Dadurch kam es zu einem Zusammenstoß, bei dem die 17-Jährige leichte Verletzungen erlitt. Die Jugendliche musste nicht vom Rettungsdienst vor Ort verosrgt werdenh. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 550 Euro. (AZ)