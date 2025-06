Eine Radfahrerin stürzte am Mittwochabend im Bereich der Bischof-Ulrich-Straße in Großaitingen.

Mit dem Vorderreifen an die Bordsteinkante

Die Radfahrerin war gegen 22 Uhr alleine mit dem Vorderreifen an die Bordsteinkante geraten. Sie verletzte sich am Knie und musste mit einer Fraktur in die Wertachklinik. (AZ)