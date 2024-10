Auto rammt 69-jährigen Radler

Vom Rad gerammt worden ist ein 69-Jähriger am Montag in Schwabmünchen. Ein 34-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto im Strickerweg und wollte laut Polizei die Mindelheimer Straße geradeaus überqueren. Dabei übersah er einen vorfahrtberechtigten Radfahrer, sodass es zu einem Zusammenstoß kam. Der 69-Jährige stürzte zu Boden und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf 330 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen eines Vergehens der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen. (AZ)

