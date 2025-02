True Crime: Mysteriöses Skelett aus dem Moor

Im Januar 1912 verschwand der 23-jährige Johann E. aus Schwabmühlhausen. Spurlos. Vor seiner Kammer stand eine Kerze, in der Kammer lag eine leere Geldkassette. Polizeihund Harras sollte den jungen Mann finden. Er führte die Gendarmen zur Singold. Was wollte Johann E. am Wasser? War er ins Gewässer gestürzt und abgetrieben? Oder war er Opfer eines Verbrechens geworden?

44 Jahre später wurde an der Singold ein menschliches Skelett entdeckt. Es steckte im morastigen Untergrund, der ausgetrocknet werden sollte. Die Kriminalaußenstelle der Landpolizei Augsburg schickte nach Schwabmühlhausen. Die Experten lösten sorgfältig das Skelett aus dem sumpfigen Untergrund. Die Knochen wurden vorsichtig verpackt und nach München zur gerichtsmedizinischen Abteilung des Landeskriminalamts gebracht. Vor dem Transport wurden Schädel und Körperknochen genau in Augenschein genommen. Die Polizisten stellten fest, dass die Überreste keinerlei Verletzungen und Beschädigungen hatten. Diese Tatsache wurde nun mit Erinnerungen an Johann E. abgeglichen.

Bruder des Vermissten gefunden

In Lamerdingen wurde der Bruder des Vermissten befragt. Er erinnerte sich an eine Verletzung von Johann an der rechten Schläfe. Ein Pferd hatte ihn in jungen Jahren getreten. Die Wunde vernarbte, Johann versuchte sie unter einer Haarlocke zu verstecken. An das Pferd erinnerte sich auch Viktoria Luipold. Auf dem Hof ihrer Eltern hatte sich E. als Dienstbube ein Zubrot verdient. Laut der Tochter des „Metzgerbauern“ in Eurishofen lag Johann nach dem Pferdetritt im Juni 1901 mehrere Tage in Ohnmacht. Er war ins Krankenhaus nach Waal gebracht worden. Doch dort lagen keine Unterlagen mehr vor. Dafür gab es bei der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft Schwabens einen Hinweis.

In schnörkliger Handschrift wurde nach dem Unfall festgehalten: „Der damalige Dienstbube erlitt eine schwere Schädelverletzung an der rechten Schläfe in Höhe der Augenbraue. Vier Splitter zwischen Hirnhaut und Gehirn mussten entfernt werden, es blieb ein reichlich großes Loch im Schädelknochen. Schwindel, Kopfschmerzen und Stechen waren noch lange Zeit Folgen des Unfalls.“ Damit war klar: Im Moor hatten die Arbeiter nicht den vermissten Burschen aus Schwabmühlhausen gefunden. Aber wer war es dann?

Gerichtsmediziner haben eine vage Beschreibung

Aufschluss gab die gerichtsmedizinische Untersuchung. Die Münchner Experten schätzten das Lebensalter auf 16 bis 18 Jahre. Die Größe der Person betrug – bei einer Differenz von neun Zentimetern nach oben oder unten – 1,60 bis 1,78 Meter – wahrscheinlich 1,69 Meter. Die Liegezeit im Moor wurde auf mehr als 15, aber weniger als 50 Jahre angegeben. Wesentlich war die Feststellung, dass es sich um eine „Anlandung“ der Singold, nicht aber um eine „Vergrabung“ handelte. Nun hatte sich aus dem E.-Rätsel ein zweites ergeben.

War es ein Badeunfall?

Mit der Beschreibung gingen die Ermittler nun die Vermisstenliste beim Bayerischen Kriminalamt durch. Allerdings wurde sie erst seit 1920 geführt. Und die weiterführenden Akten der Staatsanwaltschaft waren im Krieg 1944 verbrannt. Und die Listen der Polizeistationen wiesen Lücken auf. Die Kriminalpolizei ging von einem Badeunfall aus und startete einen Aufruf in der Öffentlichkeit: Wer konnte das Skelett einem Jugendlichen, der wohl im Einzugsgebiet der Singold von Waal bis Langerringen stammte, zuordnen? Ob sich der mysteriöse Vermisstenfall jemals aufklären ließ, ist nicht bekannt. Um wen es sich auch handelte: Die Gebeine wurden auf dem kleinen Lamerdinger Friedhof beerdigt.

Mordsgeschichten Echte Verbrechen, packend erzählt: In einer neuen Serie stellt die Redaktion zum Teil vergessene Kriminalfälle aus der Region vor.



