Kurios: Diebe entwenden eine drei Tonnen schwere Asphaltbox

Zwischen 1. März und 8. August wurde im Königsbrunner Messerschmittring eine Asphaltbox von der Ladefläche eines Lastwagens gestohlen.
Asphaltbox war mit einer Kette gesichert
Der Wagen war am Fahrbahnrand geparkt. Die etwa drei Tonnen schwere Asphaltbox war mit Ketten gesichert. Die Polizei geht davon aus, dass die Ketten aufgesägt wurden. Anschließend wurde die Box wohl mit einem Kran heruntergehoben. Der Beuteschaden beträgt etwa 8000 Euro.
Polizei bittet um Hinweise
Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 entgegen. (AZ)
