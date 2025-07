Aktien sind eine lukrative Anlageform

Von einem zufriedenstellenden Gesamtergebnis in einer wirtschaftlich unübersichtlichen Lage berichtete die Raiffeisenbank Bobingen bei der diesjährigen Vertreterversammlung. Das Kreditgeschäft habe sich positiv entwickelt, bei den Kundeneinlagen habe es ein gutes Wachstum gegeben und das Eigenkapital habe erhöht werden können. Vier Prozent Dividende können an die Mitglieder der Genossenschaft ausgeschüttet werden.

Icon Vergrößern Harald Reiter Aufsichtsratsvorsitzender Raiffeisenbak Bobingen Foto: Elmar Knöchel Icon Schließen Schließen Harald Reiter Aufsichtsratsvorsitzender Raiffeisenbak Bobingen Foto: Elmar Knöchel

Trotz eines wirtschaftlich schwierigen und politisch unsicheren Umfeldes habe es die Raiffeisenbank geschafft, ein gutes Ergebnis zu erwirtschaften. Zu Beginn seiner Ausführungen wies Aufsichtsratsvorsitzender Harald Reiter auf die schwierigen Rahmenbedingungen hin. Das Jahr 2024 sei geprägt gewesen von Unsicherheit. Der Krieg in der Ukraine, der sich verschärfende Nahostkonflikt, das Ende der Ampelregierung und die Unwägbarkeiten, die durch die Trump-Regierung entstehen, hätten die Wirtschaft in Mitleidenschaft gezogen. Eine schwache Inlandskonjunktur sei eine Summe aus Konsumzurückhaltung, Erosion der Infrastruktur, hohen Energiekosten und dem anhaltenden Fachkräftemangel.

Die Raiffeisenbank Bobingen behauptet sich in einem schwierigen Umfeld

Ähnlich wie die Gesamtwirtschaft unter der Bürokratie, hätte auch die Bankenlandschaft unter überbordender Regulatorik zu leiden. Trotz größer werdenden Herausforderungen habe sich die Raiffeisenbank Bobingen gut behaupten können. Bei der regelmäßigen Prüfung der Bank durch den Genossenschaftsverband seien Probleme mit der Umsetzung und der Kontrolle verschiedener rechtlicher Vorgaben festgestellt worden. Doch der Vorstand habe darauf sofort reagiert und entsprechende Maßnahmen in die Wege geleitet.

Vorstandschef Thomas Zuber ging auf die schwierigen Rahmenbedingungen in Geschäftsjahr 2024 ein. So stecke die Baubranche weiterhin in der Krise. Von geplanten 400.000 Wohnungen seien letztlich nur etwas über 250.000 gebaut worden. Wohnungsnot und steigende Mieten seien die Folge. Die wirtschaftliche Flaute schlage auf den Arbeitsmarkt durch, so Zuber. Im vergangenen Jahr sei mit 2,8 Millionen Arbeitslosen, das entspreche einer Arbeitslosenquote von 6 Prozent, der höchste Wert seit 2015 erreicht worden. Gleichzeitig sei die Gesamtzahl der Beschäftigten gestiegen. Hier seien die Folgen der Zuwanderungspolitik sichtbar. Deutschland agiere beim Wirtschaftswachstum weit unter seinen Möglichkeiten. Trotz der unsicheren Lage mit Kriegen und der sich eintrübenden konjunkturellen Lage, habe sich der Aktienmarkt positiv entwickelt. Die Märkte hätten sich zwar nervös und volatil gezeigt, an den Börsen sei aber eine positive Entwicklung eingetreten.

Baywa ist Sorgenkind der Genossenschaftsbanken

Ein Sorgenkind der Genossenschaftsbanken insgesamt sei die finanzielle Schieflage, in der sich die Baywa-Gruppe derzeit befinde. Durch die traditionell enge Verbindung ergebe sich daraus ein Risiko. Dieses sei aber für die Raiffeisenbank Bobingen überschaubar und würde die Bank nicht gefährden. Mittlerweile sei für die BayWa ein Sanierungskonzept erarbeitet worden, dessen Ergebnis abgewartet werden müsse.

Vorstand Elmar Meyer, der Ende 2024 Albert Rott im Vorstand der Bank abgelöst hatte, widmete sich dann den Zahlen der Bank. Die Bank könne auf eine solide Eigenkapitalausstattung von rund 28,7 Millionen Euro blicken und den Bilanzgewinn um 5,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr steigern. Insgesamt können an die Mitglieder vier Prozent Dividende, rund 214.000 Euro, ausgeschüttet werden. Bei den Neuwahlen des Aufsichtsrates wurden der Vorsitzende Harald Reiter und Georg Frey wiedergewählt.

Das Geschäfstjahr in Zahlen Bilanzsumme: 522,4 Mio. Euro

Einlagen: 435,5 Mio. Euro

Ausleihungen: 266,7 Mio. Euro

Bilanzgewinn: 647.000 Euro

erwirtschaftetes Eigenkapital: 28,7 Mio. Euro

Spenden: 38.600 Euro

Mitglieder: 9153