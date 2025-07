Gartentor mit Pflasterstein beschädigt

Mit einem Pflasterstein wurde laut Polizei am Montag zwischen 12 und 18 Uhr ein hölzernes Gartentor in der Alpenrosenstraße in Königsbrunn beschädigt. Der Täter hat den Stein gegen das Tor geworfen und dabei einige Latten beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ungefähr 100 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten, werden gebeten, sich bei der Polizei Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 zu melden. (mjk)

