Polizei stoppt Raser in Schwabmünchen

Seinen Führerschein los ist ein 19-Jähriger, der am Donnerstagabend einem Anwohner in der Augsburger Straße in Schwabmünchen auffiel. Der junge Mann saß am Steuer eines Autos und beschleunigte mehrmals stark.

Einmal sogar mit über 100 Stundenkilometer

Mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr er hin und her. Auf einer temporär angebrachten Geschwindigkeitstafel konnte der Zeuge ablesen, dass das Auto mit mehr als 90 Stundenkilometern unterwegs war. Einmal soll sogar ein dreistelliger Wert angezeigt worden sein. Eine Polizeistreife kontrollierte den 19-Jährigen wenig später. Er stand weder unter Alkohol- noch Drogeneinfluss.

Staatsanwaltschaft schaltet sich ein

Die Staatsanwaltschaft Augsburg geht von einem Vergehen des verbotenen Kraftfahrzeugrennens aus und ordnete an, dass der Führerschein des 19-Jährigen eingezogen wird. (AZ)