Raub in Königsbrunn: Täter fesselte Seniorin in ihrem Haus

In Königsbrunn wird eine Frau Opfer eines Raub-Delikts. Zahlreiche Polizistinnen und Polizisten sind am Dienstag im Einsatz - auch mit einem Hubschrauber.

Die Details dieses Raubes sind erschreckend. Ein Großaufgebot der Polizei war am Dienstagmorgen im südlichen Königsbrunn im Einsatz. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Nord bestätigt auf Nachfrage unserer Redaktion: "Zahlreiche Streifen waren vor Ort." Eine ältere Frau sei in der Enzianstraße Opfer eines Raub-Delikts geworden.

Gegen neun Uhr klingelte der Täter laut Polizei an der Tür der 75-Jährigen. Er hatte ein Paket dabei, erweckte so den Anschein eines Paketboten. Die Seniorin öffnete die Tür und der Mann griff sie unvermittelt an. Er fesselte sie und durchsuchte das Anwesen der Hausbesitzerin. Anschließend flüchtete der Mann. Wohin? Das ist der Polizei bisher nicht bekannt. Nach kurzer Zeit konnte die 75-Jährige telefonisch ihren Nachbarn verständigen. Für die Suche nach dem Täter war auch ein Helikopter im Einsatz. Dennoch verlief die Fahndung, an der auch ein Polizeihund beteiligt war, zunächst nicht erfolgreich. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen schweren Raubes.

So sah der Mann aus, der in Königsbrunn eine alte Frau fesselte

Die 75-Jährige wurde wegen leichter Verletzungen ärztlich behandelt. Der Beuteschaden liegt laut Polizei im mittleren dreistelligen Bereich. Die Kripo bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich per Telefon unter 0821/323-3821 zu melden. Der Täter wird so beschrieben:

männlich

etwa 25 Jahre alt

hager beziehungsweise schlank

dunkle Haare

bekleidet mit dunkler Oberbekleidung und dunkler Wollmütze.

Die Polizeistatistik zeigt deutlich, dass Königsbrunn eine sichere Stadt ist. Vereinzelt kam es aber auch in der Vergangenheit zu Raub-Delikten. Im Mai wurde ein Schreibwarenladen in der Innenstadt überfallen. Der Täter bedrohte eine Angestellte mit einem Gegenstand und forderte Bargeld. Auch dieser Überfall geschah am helllichten Tag. Auch hier wurde der Täter auf Mitte 20 geschätzt. Auch hier konnte er trotz umgehend eingeleiteter Fahndung nicht direkt geschnappt werden. (mjk)