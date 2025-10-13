Raubüberfall mit einer Waffe in Königsbrunn

Zwei Unbekannte bedrohten einen 25-Jährigen am frühen Freitagmorgen in seiner Wohnung in Königsbrunn mit einer Waffe. Sie forderten Geld. Die Rekonstruktion des Überfalls hat noch viele Lücken.
Gegen 4 Uhr in Wohnung eingedrungen
Bekannt ist bislang: Gegen 4 Uhr verschafften sich die Unbekannten Zutritt zu der Wohnung in der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße. Dort hielt sich der 25-jährige Bewohner auf. Die Männer forderten daraufhin Geld von dem 25-Jährigen. Anschließend flüchteten die unbekannten Täter. Der 25-Jährige blieb unverletzt.
Die Kripo Augsburg ermittelt
Der Beuteschaden wird derzeit ermittelt. Die Kriminalpolizei Augsburg hat vor Ort die Ermittlungen übernommen. (AZ)
