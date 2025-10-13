Icon Menü
Raubüberfall Königsbrunn: Unbekannte fordern Geld mit Waffe

Königsbrunn

Raubüberfall mit einer Waffe in Königsbrunn

Zwei Unbekannte brechen nachts in eine Wohnung ein und fordern Geld von einem 25-Jährigen.
Von Maximilian Czysz
    Die Polizei ermittelt nach einem Raubüberfall in Königsbrunn. (Symbolbild)
    Die Polizei ermittelt nach einem Raubüberfall in Königsbrunn. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner, dpa

    Zwei Unbekannte bedrohten einen 25-Jährigen am frühen Freitagmorgen in seiner Wohnung in Königsbrunn mit einer Waffe. Sie forderten Geld. Die Rekonstruktion des Überfalls hat noch viele Lücken.

    Gegen 4 Uhr in Wohnung eingedrungen

    Bekannt ist bislang: Gegen 4 Uhr verschafften sich die Unbekannten Zutritt zu der Wohnung in der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße. Dort hielt sich der 25-jährige Bewohner auf. Die Männer forderten daraufhin Geld von dem 25-Jährigen. Anschließend flüchteten die unbekannten Täter. Der 25-Jährige blieb unverletzt.

    Die Kripo Augsburg ermittelt

    Der Beuteschaden wird derzeit ermittelt. Die Kriminalpolizei Augsburg hat vor Ort die Ermittlungen übernommen. (AZ)

