„Es lässt einen niemand hängen hier“

Er wohne seit 70 Jahren in Mittelneufnach. Aufgerundet. Denn Dominikus Wenger ist genaugenommen erst 69 Jahre alt und „in der vorderen Kammer“ auf dem elterlichen Hof geboren. Hausgeburt würde man heute sagen. Kurt Reiser sagt über ihn: „Er ist der Ursprung von allem hier.“ Reiser hat, mit Unterbrechungen, selbst 40 Jahre im Ort verbracht. Er muss es wissen. Mit diesen beiden geht es also durch Mittelneufnach, dieser 1000-Einwohner-Gemeinde mitten in den Stauden.

Jennifer Kopka