Kein Faschingsscherz: Schwabmünchen will krähenfreie Zonen

Schwabmünchen macht den Anfang: Was sich Städte und Gemeinden im Landkreis Augsburg alles einfallen lassen, um die Vögel zu einem Umzug zu bewegen.

In Augsburg Stadt und Land gibt es viele Zonen: Tempo-30-Zonen, rauchfreie Zonen an Bahnhöfen oder autofreie Innenstadtzonen. Die Stadt Schwabmünchen schießt jetzt aber – das ist nicht wörtlich gemeint – den Vogel ab: Dort soll es künftig mehrere saatkrähenfreie Zonen geben.

Städte und Gemeinden müssen mittlerweile unheimlich kreativ werden, um die Krähenprobleme in den Griff zu bekommen. Denn der Vogel steht unter strengem Artenschutz, darf nicht getötet, gejagt oder gestört werden. Doch die Population wächst seit nahezu zwei Jahrzehnten stetig an, wie die Statistik des Bayerischen Landesamt für Umwelt aufzeigt. Zählte man in Bayern im Jahr 2008 nur etwa 5500 Brutpaare, so waren es 2023 bereits knapp 19.000. Geballt sind sie vor allem in Schwaben verbreitet mit gut 7600 Paaren. Memmingen mit 1425 und Buchloe mit 1125 Brutpaare waren vergangenes gar die Lieblingsorte der Krähen in Schwaben. Auch im Augsburger Land fühlen sich die Vögel ausgesprochen wohl.

Lärm und Dreck sorgen im Landkreis Augsburg für Ärger

Der Rabenvogel sorgt in dieser hohen Anzahl für immer mehr Ärger in der Region, denn Saatkrähen machen, was Krähen eben tun. Krächzen, Nester bauen, brüten, essen und koten. Nichts, was verwundert. Dennoch: Wo sie in der Nähe von Wohngebieten, Parkanlagen oder Sportplätzen auftauchen, sorgen sie für Frust. Sie sind laut und vor allem verschmutzen sie mit ihren Hinterlassenschaften Wege, Terrassen, Autos oder Spielplätze. Landwirte beklagen sich zudem, dass die Vögel ihre Saat und kleine Keimlinge von den Feldern nahezu restlos wegfressen. Daher stammt übrigens der Name Saatkrähe.

Krähen verursachen Schaden auf dem Fußballplatz

Zwei Beispiele, bei denen die Krähen im Augsburger Land schon für Ärger gesorgt haben: In Königsbrunn richteten Dutzende der Krähen vergangenen Sommer großen Schaden auf den Fußballplätzen des TSV an. Im Schwabmünchner Luitpoldpark waren vor wenigen Jahren noch 400 Brutpaare heimisch und verdreckten Bänke oder die Terrassen der Anwohner. Rund 1300 Unterschriften wurden damals in der Stadt gesammelt und Politiker involviert. Die Gesetze wurden deshalb nicht geändert, aber zumindest durften daraufhin knapp 40 Nester im Park entfernt werden.

Doch die Möglichkeiten, das Tun der Tiere zu beeinflussen oder sie zu einem Umzug in ein anderes Gebiet zu bewegen, sind begrenzt. Das Naturschutzgesetz ist deutlich: Abschießen geht gar nicht, aber auch Nester dürfen nicht zerstört und Eier daraus nicht einfach entfernt werden, um die Population einzubremsen. Sogar eine laute Geräuschkulisse von Greifvögeln oder der Einsatz dieser Tiere ist ohne Genehmigung nicht erlaubt. Für jede Maßnahme, die eine Kommune ergreifen möchte, braucht es eine artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung.

Mit Blasmusik sollten die Saatkrähen vertreiben

Viele Städte und Gemeinden wollten der Krähen bereits an den Kragen, mit teils aberwitzigen Methoden. In Gersthofen marschierte zum Beispiel eine Blaskapelle auf, um es den Krähen im Nogent-Park ungemütlich zu machen. In Kempten wurde eine Drohne eingesetzt, die mit lauter Musik und feindlichen Vogelgeräuschen die Krähen von den Bäumen fernhalten sollte. Doch die Rabenvögel sind sehr intelligent und lassen sich nur schwer beeindrucken. Meist hilft, zumindest bedingt, nur der Einsatz eines Falken – der verursacht Stress bei den Krähen. Selbst wenn die Vögel zu einem Umzug bewegen lassen, verlagert sich in der Regel das Problem nur. In Gersthofen treiben die Krähen nun im Hery-Park ihr Unwesen. Die Krähen, die einst in Obermeitingen und Hurlach heimisch waren, haben sich kurzerhand unter anderem in Klosterlechfeld und Schwabmünchen niedergelassen.

Schwabmünchen lobt nun jedenfalls mehrere krähenfreie Zonen aus: rund um Grundschule, Wasserturm, Friedhof, Krankenhaus und Freibad. Wie die Stadt das bewerkstelligen will? Darauf hat Roland Schiller, der Leiter des Grünamts, eine Antwort. "Durch Baumpflege", sagt er. Die Stadt schneidet den Krähen in diesen Gebieten also den Ast ab, auf dem sie sitzen und holt die Nester von den Bäumen herunter. Alle Maßnahmen sind von der Regierung von Schwaben genehmigt. Roland Schiller ist natürlich bewusst, dass die Tiere sich nicht an seine fein säuberlich in einer Stadtkarte eingezeichneten Zonen halten werden: "Die saatkrähenfreie Zone ist eine Vision, eine Zielvorstellung, auf die wir hinarbeiten." Und vor allem ist sie nur eine von mehreren Maßnahmen. Denn Schwabmünchen versucht an vielen kleinen Stellschrauben zu drehen, um das Krähenproblem zu managen. So gibt es in der Stadt mittlerweile überwiegend Mülleimer mit Deckel, die für die Vögel unzugänglich sind.

In den saatkrähenfreien Zonen in Schwabmünchen sollen die Nester der Vögel aus den Bäumen entfernt werden. Foto: Barbara Wild

Besonders wichtig ist, um die Ansiedlung von Krähen zu vermeiden, sei auch die Stadthygiene, die jede Bürgerin und jeder Bürger durch Achtsamkeit verbessern könne, so Schiller. Denn achtlos weggeworfene Essensreste sind sprichwörtlich gefundenes Fressen für die Tiere. Auch mit Falken hat Schwabmünchen in den vergangenen Jahren schon gearbeitet. Nichts, was erlaubt und genehmigt ist, bleibt unversucht, denn "das zumutbare Maß, ist überschritten", sagt Bürgermeister Lorenz Müller.