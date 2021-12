Kindergrab, Reiterkrieger, Römerschatz: Diese spektakulären Funde gibt es in der Region

Wenn Archäologen in der Region einen Blick ins Erdreich werfen, stoßen sie manchmal auf Spektakuläres. Welche erstaunlichen Funde zuletzt ans Licht gekommen sind.

In Mattsies im Unterallgäu wurde im Oktober ein Kindergrab aus dem Mittelalter gefunden. Es handelte sich um einen bewaffneten Jungen mit Hund. Um die gut erhaltene Bestattung vor Beschädigung zu schützen, wurde eine neue Methode angewendet: Die Archäologen legten einen Eispanzer aus Flüssig-Stickstoff über die sterblichen Überreste. So ließ sich das Grab im Ganzen aus dem Boden heben und schonend ins Labor transportieren.