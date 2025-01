Direkt vom Bauernhof: Lohnt sich ein Hofladen?

Während die traditionellen Tante-Emma-Läden zunehmend verschwinden, entstehen im Landkreis Augsburg immer mehr Hofläden und Direktverkaufsautomaten landwirtschaftlicher Betriebe. Derzeit gehe das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Augsburg von etwa 170 Direktvermarktern aus, wovon rund ein Drittel Bioprodukte anbaut und vermarktet. Schaut man deren Angebot an, entdeckt man Eier und Fleisch vom eigenen Vieh, Gemüse vom eigenen Acker. Viele setzen zudem auf hausgemachte Produkte wie Nudeln, Liköre und Suppen. Vom Bauernhof direkt zum Verbraucher lautet das Prinzip. Doch all das muss parallel zur täglichen landwirtschaftlichen Arbeit geschehen. Die Redaktion hat vier Hofläden in der Region gefragt, wie hoch der Aufwand für ihre Hofläden ist und wie der Direktverkauf dort läuft.

Der Verkauf in Hofläden lief während der Coronapandemie besser.

Im Hofladen Kraus in Schwabmünchen gab es einen Verkaufseinbruch nach der Pandemie. Während Corona hätten die Kunden viel Geld für gute Lebensmittel ausgegeben. Mit dem Anstieg der Lebensmittelpreise sei das zurückgegangen. „Von dem Stand geht es jetzt aber wieder nach oben“, sagt Susanne Kraus-Karl. Das liege daran, dass das Ernährungsbewusstsein steige, vermutet die staatlich geprüfte Ernährungsberaterin. „Unsere Kunden sind wahnsinnig überzeugt von der Direktvermarktung und guten Produkten.“ Sie glaubt, dass Themen wie Ernährung und Landwirtschaft zunehmend in den Medien präsent sind und bei den Menschen verfangen.

„Wir sind auf jeden Fall zufrieden“, sagt sie, obwohl der Aufwand „immens hoch“ sei. Als Viehlandschaftsbetrieb müsse man sich um die Rinder und Hühner kümmern. Das sei ein 24-Stunden-Job. Zudem verkauft sie selbstgemachte Kuchen, Liköre, Marmeladen, Nudeln und mehr. Die Herstellung erfordere Zeit. Und dann sei da eben noch der Hofladen. Ob sich das lohnt? „In unserer Form, ja“, erklärt Kraus-Karl. Dank der zentralen Lage in Schwabmünchen seien sie hervorragend erreichbar. Sie betont jedoch, dass es Hofläden in kleineren Orten deutlich schwerer hätten.

Icon Vergrößern Der Viehlandschaftsbetrieb ist ein 24-Stunden-Job. Der Hofladen muss nebenbei geführt werden. Foto: Neumeyer (Symbolbild) Icon Schließen Schließen Der Viehlandschaftsbetrieb ist ein 24-Stunden-Job. Der Hofladen muss nebenbei geführt werden. Foto: Neumeyer (Symbolbild)

Dass es während Corona besser lief, sagt auch Martin Brem vom Schmidbauerhofs in Hirblingen. „Mit den Preisanstiegen schauen die Leute mehr auf die Preise“, sagt er. Die Qualität stehe für die Verbraucher dabei eher an zweiter Stelle. In seinem Laden seien es vor allem „die Stammkunden, die die Treue halten.“ Er betrachtet den Aufwand, einen Hofladen zu führen, ebenfalls als sehr hoch. Vor allem wegen dem, was „hinter den Kulissen“ des Hofladens passiert. Einerseits liege das an der organisatorischen Arbeit, wie der Buchhaltung und dem Einhalten der Vorschriften. Andererseits erfordere die Vorbereitung der Produkte deutlich mehr Arbeit. Neben Kartoffeln, Bio-Eiern und Mehl verkauft der Hof Geflügelprodukte. „Wenn wir schlachten, müssen die Tiere für den Verkauf hergerichtet werden.“

Hausgemachten Waren herzustellen, ist zusätzlicher Aufwand

Karin Frisch vom Frischhof in Königsbrunn sagt: „Wir sind zufrieden“. Den Hofladen betreibe die Familie schon seit drei Generationen, dadurch hätten sie viele Stammkunden. Sie hätten während der Corona-Zeit ebenfalls mehr Kundschaft gehabt. Bei den Preissteigerungen hat sie jedoch nicht den Eindruck, dass sich das negativ auf den Einkauf in ihrem Laden auswirkt. „Im Hofladen muss es ja nicht gleich teuer sein“, sagt sie. Wenn sie von Aufwand spricht, bezieht sie sich vorwiegend auf die Herstellung der hausgemachten Waren. Darunter fällt ein breites Sortiment von Nudeln, Spätzle, Eierlikör, Hühnersuppe und mehr. Dazu sagt sie aber: „Es lohnt sich und macht Spaß.“

Icon Vergrößern Karin Frisch stellt für ihren Hofladen ein breites Sortiment an selbstgemachten Produkten her. Foto: Marcus Merk (Archiv) Icon Schließen Schließen Karin Frisch stellt für ihren Hofladen ein breites Sortiment an selbstgemachten Produkten her. Foto: Marcus Merk (Archiv)

Im Strausser Hof der Familie Mögele in Gessertshausen betrachtet man den Hofladen mit gemischten Gefühlen. Aktuell laufe der Verkauf „normal - nicht gut und nicht schlecht“, sagt Jakob Mögele. Im Gegensatz zu den anderen Betrieben liegt der Fokus ihres Ladens auf Feldfrüchten: „So gut wie jedes Bio-Gemüse, das in Süddeutschland wächst.“ Dazu Körner wie Emmer, Dinkel sowie Weizen, Lupinen und hausgemachte Produkte wie Mehl, Nudeln oder Backmischungen. „Ob es sich lohnt, muss jeder für sich selbst wissen“, sagt Mögele. Der Verwaltungsaufwand sei sehr hoch, sagt er. Dieser sei kaum geringer als bei großen Geschäften. Doch als kleiner Hof habe man oft keine andere Wahl. Allein mit einem Laden könne man sich nicht finanzieren, aber ohne den Verkauf würde das Einkommen aus den anderen Bereichen vielleicht nicht ausreichen.

Landwirtschaftliche Betriebe in der Region Im Stadt- und Landkreis Augsburg gibt es etwa 1400 landwirtschaftliche Betriebe. Das gesamte Dienstgebiet des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Augsburg, das die Landkreise Aichach-Friedberg und Augsburg sowie die Stadt Augsburg umfasst, zählt insgesamt knapp 2700 landwirtschaftliche Betriebe. Davon sind: 45 % Haupterwerbslandwirte

55 % Nebenerwerbslandwirte

7 % ökologisch bewirtschaftete Betriebe

31 % Betriebe ohne Viehhaltung