Der Eselgarten ist mehr als nur ein Wohlfühlort für Tiere

In Reichertshofen leben die Schwestern Sara und Carmen Decker auf einem Bauernhof, dem Permakulturhof Eselgarten. Sie wollen mit und von der Natur leben.

In die Hügel von Reichertshofen schmiegt sich die neue Heimat von Sara und Carmen Decker. Zusammen mit ihren Eltern haben die Schwestern im Jahr 2007 einen alten Bauernhof gekauft. Seitdem leben sie dort mit und von der Natur.

Sie bieten zahlreichen Tieren ein Zuhause, ziehen Gemüse und laden Interessierte auf den "Permakulturhof Eselgarten" ein. Zur Begrüßung kommt neben der 34-jährigen Sara und der 30-jährigen Carmen Decker die spanische Straßenhündin Venus mit einem freundlichen "Wuff" an die Tür. Denn der Permakulturhof Eselgarten steht ganz im Zeichen der Tiere. Im Stall nebenan tönen die Esel, die Nachbarn freuen sich über das Krähen des jungen Hahns, und im Haus trifft man immer wieder eine der elf Katzen, die sich hier pudelwohl fühlen.

Futter wird auf dem Permakulturhof Eselgarten mit der Sense gemäht

Neben dem Bauernhaus mit angebautem Stall und Scheune gehören zum Decker-Hof rund anderthalb Hektar Garten und Wiesen. Von dort holen sie auch das Gras für zwei Esel, sechs Schafe, drei Ziegen und etliche Kaninchen. "Das tägliche Futter mähen wir mit der Sense", sagt Carmen Decker, "zum Heumachen kommt dann ein Nachbar mit seinem Traktor." Eigene Maschinen wollen und brauchen sie nicht. Das würde auch nicht passen zur Einstellung der jungen Bäuerinnen.

Denn die Deckers legen Wert auf nachhaltige Landwirtschaft nach den vom Australier Bill Mollison entwickelten Methoden der Permakultur. "Es geht vor allem darum, die gesamte Natur einzubeziehen", so Sara Decker, die diese Methoden studiert hat und in der täglichen Arbeit umsetzt. "Wir wollen hier einen Raum schaffen, in dem sich Menschen, Tiere und Pflanzen wohlfühlen", ergänzt Carmen Decker.

Carmen Decker ist gelernte Illusionsmalerin und hat auch die Wand ihres Hofes gestaltet. Foto: Doris Karl

Vor dem Haus haben sie mit ausgedienten Dachziegeln eine Kräuterspirale geschaffen, an der vorbei man ins Gewächshaus kommt, wo schon die ersten Tomatenpflanzen in einem warmen Mistbett warten. Nebenan scharrt eines der Hühner, die aus einer Legebatterie stammen und nun den zweiten Frühling genießen, auf dem mit Kompost gefütterten Hochbeet. "Dort finden die Gemüsepflanzen eine optimale Versorgung", weiß Sara Decker. Im Garten hinter dem Haus rennen die indischen Flugenten herum, planschen in Pfützen und vertilgen Schnecken, die sich sonst an den Jungpflanzen satt fressen würden.

Lesen Sie dazu auch

So funktioniert Permakultur in den Stauden

Zwischen Sträuchern, in denen Meisen zwitschern, und Grasflächen fürs Getier hat Sara Decker verschiedene Pflanzflächen freigelegt: "Die Starkzehrer, wie etwa Kartoffeln, kommen auf die Beete mit frischem Kompost, und im nächsten Jahr pflanze ich dort die schwach zehrenden Pflanzen wie zum Beispiel Erbsen." So wird der Boden ständig verbessert und nutzbar gemacht. Permakultur beschäftigt sich mit Humusaufbau, Wassermanagement und Wirtschaften im Gleichgewicht mit der Natur. Vieles davon wurde in der traditionellen Landwirtschaft schon immer so gemacht, wie es die Deckers jetzt wieder tun. "Kürzlich haben wir uns mit einem Mann unterhalten, der sich sehr für die Verwendung von Mist statt Gülle einsetzt", sagt Carmen, "der hat sich sehr gefreut, dass wir den Stallmist zum Düngen der Gemüsebeete verwenden."

Auch die alten Bauern im Dorf erkennen vieles wieder, was sie vor den Zeiten der Hochleistungslandwirtschaft selbst auf ihren Höfen und Feldern gemacht haben. Deshalb wurde die aus Augsburg stammende Familie in Reichertshofen herzlich aufgenommen. Man freut sich, dass ihre Art des Säens und Erntens von jungen Leuten neu entdeckt wird, und dass die Deckers ihren Hof zum Lebensmittelpunkt gemacht haben.

Neue Serie: "Gesichter der Stauden - Menschen mit besonderen Geschichten"

Für die Familie gibt es kein Unkraut und nichts Unnützes in ihrem Garten. Aus Brennnesseln kann man schmackhaften Salat und nährreichen Dünger herstellen. Blumen blühen neben dem Gemüse, Vögel nisten über dem Hühnerfreilauf, und die Hühner verstehen sich bestens mit ihren Mitbewohnern, den Kaninchen. Besonders freuen sich die Deckers über Familien, die bei Besuchen auf dem Hof entspannen und gleichzeitig ihr Wissen erweitern wollen. "Wir hatten Kinder zu Gast, die noch nie ein Huhn berührt haben", so Carmen Decker.

Die kleinen Gäste können nicht nur zahme Hühner, Ziegen wie aus dem Märchen und riesige schwarz-weiße Dalmatinerkaninchen streicheln. Sie dürfen auch auf dem Esel durchs Dorf reiten und sich dabei wie Hans im Glück fühlen: "Ein kleiner Junge ist sogar mal auf dem Esel eingeschlafen", erinnert sich Sara Decker und freut sich darüber, dass sie mit ihrer Arbeit den Menschen die Schönheit der Natur nahe bringen kann.

Der Titel sagt alles: "Gesichter der Stauden - Menschen mit besonderen Geschichten" heißt die neue Serie.