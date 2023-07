Familie Heß pflegt in Reichertshofen ein Vogelparadies

Spatzen, Meisen, Eichelhäher und Nachtigall: So sieht der „vogelfreundliche Garten“ in Reichertshofen aus.

Seit 2022 vergibt der LBV (Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern) zusammen mit dem Bayerischen Artenschutzzentrum des Landesamts für Umwelt die Plakette „Vogelfreundlicher Garten“. Die Auszeichnung erhielten jüngst Sabine und Roland Heß aus Reichertshofen. Sie haben ihren Garten mit Nist- und Futterplätzen, Vogeltränken und hohen Bäumen zum Vogelparadies umgestaltet.

„Gestern Abend hatten wir zum ersten Mal in diesem Jahr eine Nachtigall zu Gast“, sprudelt es aus Sabine Heß heraus. Seit 20 Jahren wohnt die 51-Jährige mit ihrem Mann Roland am Ortsende von Reichertshofen. In dieser Zeit haben die beiden ihren Garten nach und nach so umgestaltet, dass sich immer mehr Vögel darin wohlfühlen.

Nistkästen und Futterplätze in Reichertshofen

„Unser Nachbar hat uns damit angesteckt“, erinnert sich Sabine Heß, „der hatte schon immer viele Nistkästen und Futterplätze in seinem Garten.“ Als das Ehepaar Heß drei aus dem Nest gefallene Babystare auf ihrer Terrasse fand, da war es um sie geschehen. „Wir haben überall nach einem Tierarzt gesucht, der die kleinen Vögel versorgen konnte“, so Sabine Heß, „schließlich sind wir bei einer Ärztin in Starnberg gelandet, die sich der Vögelchen annahm.“ Leider habe nur einer der Stare überlebt. Doch für Sabine und Roland Heß war nach diesem Vorfall klar: Ihr Garten muss vogelfreundlicher werden.

Im vogelfreundlichen Garten der Familie Heß in Reichertshofen nisten auch Türkentauben. Foto: Sammlung Heß

„Die Maler durften nicht mehr an die Spatzennester heran, und die Terrasse haben wir so umgebaut, dass kein Unfall mehr geschehen kann“, sagt die 51-Jährige. Im vergangenen Jahr stieß sie über ihre Vogelgruppe in den sozialen Medien auf die Aktion Vogelfreundlicher Garten: „Erst wurden ein paar Fragen gestellt“, erinnert sich Sabine Heß, „zum Beispiel, ob man Rindenmulch verwendet, einen Mähroboter oder einen Laubbläser hat.“ Es stellte sich heraus, dass all diese Gartenhelfer für Vögel schädlich sind. Stattdessen empfiehlt der LBV, möglichst viele Flächen im Garten unberührt zu lassen, damit sich Insekten niederlassen können, die dann wiederum als Nahrung für die Vögel dienen.

Roland und Sabine Heß mussten 60 Fragen von Experten beantworten

Roland und Sabine Heß bewarben sich um die Auszeichnung „Vogelfreundlicher Garten“, die der LBV vergibt – und wurden erst einmal vertröstet. Zu viele Bewerbungen waren eingegangen. Aber im Juni war es so weit: „Wir erhielten Besuch von zwei freundlichen Damen, die sich über eine Stunde lang den Garten anschauten und uns 60 Fragen stellten“, sagt Sabine Heß. Pro Frage kann die Jury aus je zwei ehrenamtlichen Gartenexpertinnen eine Feder vergeben. „Mindestens 29 Federn muss man erreichen“, weiß Sabine Heß. Wie viele ihr Garten bekommen hat, erfuhr sie nicht. „Aber die beiden Expertinnen waren sehr begeistert“, erinnert sie sich. „Wir lassen viele Pflanzen einfach stehen, nur die giftigen entfernen wir“, erklärt die Vogelfreundin. Einen Wasserlauf im Garten, den Roland Heß selbst gebaut hatte, mussten sie wieder entfernen, „weil sich auch da Gift angesammelt hatte.“

In den hohen Bäumen rund ums Haus nisten nun Türkentauben, während des Gesprächs auf der Terrasse schaut ein Eichelhäher vorbei, und die Spatzen ziehen gerade ihre dritte Brut auf. Auch hier unterstützt die Familie Heß die Natur: „Ich habe Federn aus einem alten Kissen als Nistmaterial ausgestreut“, verrät Sabine Heß. Die Vögel im Garten der Familie Heß werden das ganze Jahr über gefüttert, mit Obst, Mehlwürmern und Vogelfutter. „Weil es immer weniger Insekten gibt, ist das nötig“, erklärt Frau Heß, „um den Insektenbestand zu erhalten.“

Gartenexperte: „Ein echtes Vorbild“ in Sachen vogelfreundlicher Garten

Das Engagement des Ehepaares für Garten und Natur freut Wolfgang Bauer, den Vorsitzenden des Obst- und Gartenbauvereins Reichertshofen. „Die Familie Heß ist mit ihrem vogelfreundlichen Garten ein echtes Vorbild“, so Bauer. Denn auch auf dem Land ist es heutzutage nicht einfach, die Natur zu bewahren. „Wir bemühen uns gerade darum, den Dorfgarten zu erhalten“, berichtet der 49-Jährige. Über 50 Mitglieder hat der Verein, was bei rund 260 Einwohnern ansehnlich ist. Damit der Nachwuchs nicht ausbleibt, soll bald eine Kindergruppe gegründet werden. Die ist dann auch bei der Familie Heß herzlich willkommen – „wir freuen uns, die Erfahrungen, die wir mit den Vögeln gemacht haben, auch an die nächste Generation weiterzugeben.“