100 Jahre dem Frieden verpflichtet

Plus Im Jahr 1922 wurde der Krieger- und Soldatenvereins Reinhartshausen gegründet. Bei der Gedenkfeier gab es mahnende Worte.

Die Trompete spielte „Ich hatte einen Kameraden“. Drei Salutschüsse folgten. Dann legte der erste Vorsitzende des Krieger- und Soldatenvereins Reinhartshausen, Lorenz Groll, eine Blumenschale am Denkmal für die gefallenen Soldaten auf dem Friedhof nieder.