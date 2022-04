100 Jahre Krieger- und Soldatenverein

Der Krieger- und Soldatenverein Reinhartshausen wird 100 Jahre alt. Was zum Jubiläum geplant ist.

Eine ruhige Zeit liegt hinter dem Krieger- und Soldatenverein Reinhartshausen, wie dessen Vorsitzender Lorenz Groll bei der 70. Jahreshauptversammlung des Vereins in der Alten Schule in Reinhartshausen bekannt gab. Mit dem traditionellen Kesselfleischessen sei man am vergangenen Wochenende aber wieder mit frischem Wind gestartet. Der gesamte Erlös dieser Veranstaltung geht zugunsten der Mariengrotte auf dem Reinhartshauser Friedhof, für die sich der Verein verantwortlich zeichnet. Er hat deshalb auch für gut 1700 Euro die dort angebrachte Tafel richten lassen, die die Worte "Maria, wir rufen zu Dir" trägt.

Krieger- und Soldatenverein Reinhartshausen: Was zum Jubiläum geplant ist

Für den Verein steht in diesem Jahr noch ein großes Fest an. Lorenz Groll gab in seinem Ausblick bekannt, dass das 100. Gründungsjubiläum des Krieger- und Soldatenvereins Reinhartshausen am 26. Juni mit einer feierlichen Kranzniederlegung auf dem Friedhof, einem Festgottesdienst und einem anschließenden Fest im Pfarrgarten gefeiert werden soll. Dazu möchte der Verein auch ein Fotobuch über die Zeit von der Gründung des Vereins bis heute herausbringen und bittet alle Reinhartshauser, in den Fotoalben nach Bildern über den Verein zu suchen. "Es wäre wirklich schön, wenn wir gerade aus früherer Zeit noch einige Aufnahmen finden würden", so Groll.

Bei der anschließenden Neuwahl der Vorstandschaft wurde Lorenz Groll im Amt bestätigt. Für den bisherigen Zweiten Vorsitzenden Achim Renninger wurde Daniel Pfänder neu gewählt. Ebenfalls wieder in der Vorstandschaft sind Kassenwart Georg Weber, Schriftführer Hubert Groll, Fähnrich Manuel Fendt und die Fahnenbegleiter Maximilian Weber und Anton Schweinberger. Kassenrevisoren wurden Jürgen Sappler und Bernhard Zobel.

70. Jahreshauptversammlung: Ehrenmitglieder und Wehrpflicht

Im Namen der Ortsvereine sprach Georg Frey ein großes Lob für Lorenz Groll aus, der immer für ein schönes Erscheinungsbild des Reinhartshauser Friedhofs sorgt. Bobingens Zweiter Bürgermeister Armin Bergmann hatte seinen ersten offiziellen Einsatz in Reinhartshausen. Er lobte den Einsatz im Ehrenamt, ohne den die Gesellschaft ein ganzes Stück ärmer wäre.

Bergmann erinnerte sich an die Musterung nach seiner eigenen Schulzeit. "Gerade jetzt werden wieder Debatten über die Einführung der Wehrpflicht angestoßen", meinte er und verwies auf den Krieg in der Ukraine. "Ich glaube, eine Dienstpflicht für alle, ob Wehrdienst oder soziales Jahr für beide Geschlechter, wäre gut für uns", befand er. Der Bürger habe nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten, und gerade vom sozialen Einsatz könne das Land profitieren.

Zum Abschluss der Jahreshauptversammlung wurde Johann Pfänder zum Ehrenmitglied ernannt.