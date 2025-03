Auerhahnschützen beenden Rundenwettkampf in den höchsten Ligen erfolgreich

Die erste Luftpistolenmannschaft der Auerhahnschützen Reinhartshausen beendet die erste Saison in der Bayernliga erfolgreich mit einem 3:2-Sieg im letzten Wettkampf gegen Grüne Eiche Schönbach und stellte dabei noch einen neuen Mannschaftsrekord von 1829 Gesamtringen auf.

Damit sicherte sich die Mannschaft den starken dritten Platz in der Bayernliga mit 14:14 Mannschafts- und 37:33 Einzelpunkten. Über alle Wettkämpfe hinweg kam Markus Wiatrek auf 370,86 Ringe im Schnitt. Andreas Müller auf 365,79 Ringe, Manuel Weber auf 361,93 Ringe, Markus Högg auf 361,57 Ringe, Manuel Kunert auf 353,00 Ringe und Klaus Hatzelmann auf 339,43 Ringe.

In der Schwabenliga hat die erste Luftgewehrmannschaft nach dem Durchmarsch und dem Aufstieg in der vergangenen Saison erneut eine fulminante Saison geschossen. Auch die LG-Mannschaft beendet den Rundenwettkampf mit einem klaren 5:0-Sieg gegen den SV Pfuhl und sicherte sich so den zweiten Platz in der Tabelle mit 24:4 Mannschafts- und 51:19 Einzelpunkten. Damit qualifiziert sich die Mannschaft zu den Aufstiegskämpfen in die Bayernliga, die am 6. April auf der Olympiaschießanlage München Hochbrück ausgeschossen werden. Aber zuvor schießt die Mannschaft am 16. März das Schwabenfinale zwischen den beiden Schwabenligen Nord und Süd aus. Die Einzelergebnisse: Sarah Geiger mit 391,07 Ringen, Eva Dieminger mit 388,00 Ringen, Florian Drexel mit 387,50 Ringen, Leonie Brettel mit 386,79 Ringen und Hannah Schweinberger mit 377,21 Ringen im Schnitt.

