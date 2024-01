Feuer, Unwetter, Unfälle: Diese Einsätze beschäftigen die Feuerwehr

Die Wehr in Reinhartshausen hat ein aktives Jahr hinter sich. Was 2024 geplant ist.

Das Jahr 2023 startet für die Freiwillige Feuerwehr Reinhartshausen mit einem Brand in der Neujahrsnacht und endete mit einem Fahrradsturz mit Todesfolge an Silvester. Mit insgesamt zehn Einsätzen war es ein aktives Jahr für die Reinhartshauser Wehr, das Hagelunwetter im August sorgte mit mehreren Anforderungen für das Ausrücken der Kameraden bis in die Abendstunden. Ob es sonst um einen Auto-Brand, einen brennenden Misthaufen oder ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten auf der Fahrbahn ging – immer waren die Feuerwehrler als kompetente Helfer zur Stelle. Um dies zu erreichen, übt die Wehr fast täglich: 1.372 Personenstunden wurden mit Übungen, Aus- und Fortbildungen verbracht. Ein großartiger Einsatz, wie Kommandant Markus Mayr erklärte. 66 aktive Mitglieder hat die Wehr derzeit, davon sind neun Frauen. 14 sind Jugendliche unter 18 Jahren, davon wiederum sind 7 Frauen.

Ideen für ein großes Fest gesucht

Wenn es nicht um die Übung oder den Ernstfall geht, setzt sich die Feuerwehr Reinhartshausen für die Dorfgemeinschaft ein. Hier ist sie aus dem Jahresprogramm von der Maibaumfeier bis zum Absperrdienst an St. Martin nicht wegzudenken. Im nächsten Jahr könnte es sogar wieder ein größeres Fest geben: die Wehr in Reinhartshausen wird dann 150 Jahre alt. Schon jetzt werden Ideen gesammelt.

Ein neues Auto wird kommen

Und noch ein Projekt will die Feuerwehr vorantreiben: Laut Feuerwehrbedarfsplan braucht die Wehr ein Ersatzfahrzeug für das in die Jahre gekommene Feuerwehrauto. Hierzu sollen im laufenden Jahr weitere Entscheidungen gefällt werden. Das versprach auch Bürgermeister Klaus Förster, der die Feuerwehr sehr für ihren Einsatz nach dem Hagelunwetter lobte. Er versprach, dass das neue Auto kommen werde: „An der Feuerwehr wird auch künftig nicht gespart.“ Man sehe bei Gelegenheiten wie Unwetterereignissen, wie wichtig eine funktionierende Wehr sei – auch für die nachbarschaftliche Hilfe.

Ehrungen für langjährige Mitglieder

Ehrungen Verein:

25 Jahre: Leonhard Hintermayr , Karl Schuster , Rudolf Horlacher

, , 40 Jahre: Klaus Brandner , Thomas Füchsle, Walter Biber, Georg Frey

, Thomas Füchsle, Walter Biber, 50 Jahre: Hermann Groll , Karl Fendt , Ludwig Pfänder , Max Prestele , Winfried Rädler , Bernhard Bader

, , , , , 70 Jahre: Ludwig Frey , Rudolf Mayr

Ehrungen aktive Feuerwehrler: