Feuerwehr rettet vermissten Mann aus einem Brunnenschacht in Reinhartshausen

Eine Frau aus Reinhartshausen hat sich am Sonntagvormittag große Sorgen um ihren 74-jährigen Ehemann gemacht, nachdem er frühmorgens das Haus verlassen hatte und nicht wie geplant zurückgekehrt war. Sie meldete ihn deshalb bei der Polizei Bobingen als vermisst. Zeitgleich wurden auch die freiwilligen Feuerwehren Reinhartshausen und Bobingen alarmiert. Bei der Suche konnte der 74-Jährige von Kameraden der Feuerwehr Reinhartshausen in einem Brunnenschacht aufgefunden werden. Er befand sich dort auf einem Zwischenpodest in einer Tiefe von etwa acht bis zehn Metern. Um den Mann herauszuholen, wurde die Höhenrettung der Berufsfeuerwehr Augsburg hinzugezogen. Schließlich gelang es den Feuerwehren aus Bobingen und Augsburg mit vereinten Kräften, den Mann aus dem Schacht zu befreien. Dieser hatte sich bei dem Sturz lediglich eine Fraktur am Bein zugezogen und kam zur Behandlung ins Bobinger Krankenhaus. (AZ)

