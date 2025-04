Freiwillige Feuerwehr Reinhartshausen feierte 150-jähriges Jubiläum mit Ehrenabend

Reinhartshausen – Die Freiwillige Feuerwehr Reinhartshausen blickt auf eine stolze 150-jährige Geschichte zurück. Dieses besondere Jubiläum wurde am Samstag, den 29. März 2025, mit einem festlichen Ehrenabend gebührend gefeiert. Zahlreiche Ehrengäste, darunter Bobingens 1. Bürgermeister Klaus Förster und Kreisbrandmeister Peter Lenske, wohnten der Veranstaltung bei. Ein Höhepunkt des Abends war der Rückblick auf die vergangenen 150 Jahre, den Hans Dieminger und Markus Mayr gemeinsam präsentierten. Die Anwesenden unternahmen eine bewegende Reise durch die Vergangenheit, begleitet von historischen Bildern und unterhaltsamen Anekdoten. Folgende Mitglieder wurden geehrt: 25-jährige Mitgliedschaft: Reinhard Dempf, Markus Kunert, Karl Düring und Stephan Höcherl. 25 Jahre aktiven Feuerwehrdienst: Florian Bieberstein, Oliver Bißle, Stefan Bosch, Andreas Delics, Pfänder Daniel und Christian Mayr. 40-jährige Mitgliedschaft: Franz Berger, Ulrich Heim, Markus Sattler und Reinhard Schenzinger. 40 Jahre aktiven Feuerwehrdienst: Matthias Dieminger, Thomas Frey und Reinold Schweinberger. 50-jährige Mitgliedschaft: Anton Biber, Anton Braun, Robert Frey, Robert Kellner, Reimund Mayr, Peter Sappler und Rudolf Sappler. 50 Jahre aktiven Feuerwehrdienst: Bernhard Zobel, Herbert Prestele und Peter Kunert. 60-jährige Mitgliedschaft: Ottmar Schenzinger. 65-jährige Mitgliedschaft: Johann Egen geehrt. Für stolze 70-jährige Mitgliedschaft geehrt: Josef Berger Edmund Kratzer und Hermann Ziegler. Zum Ausklang des offiziellen Teils gab Hans Dieminger einen Ausblick auf kommende Veranstaltungen, darunter die traditionelle Maibaumfeier am 30. April und das große Jubiläumsfest am 12. und 13. Juli, zu dem auch eine Festzeitschrift erscheinen wird. Der Ehrenabend endete traditionsgemäß mit dem Leitspruch der Feuerwehr: „Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr; Einer für alle, alle für einen“.

Icon Vergrößern Feuerwehr mit Bürgermeister: Vorsitzender Hans Dieminger (von links), KBM Peter Lenske, BGM Klaus Förster, Kommandant Markus Mayr. Für 50 Jahre Aktiven Dienst geehrt Bernhard Zobel, Peter Kunert, Herbert Prestele. Foto: Karl Düring Icon Schließen Schließen Feuerwehr mit Bürgermeister: Vorsitzender Hans Dieminger (von links), KBM Peter Lenske, BGM Klaus Förster, Kommandant Markus Mayr. Für 50 Jahre Aktiven Dienst geehrt Bernhard Zobel, Peter Kunert, Herbert Prestele. Foto: Karl Düring

