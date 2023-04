Generationenwechsel beim Sportverein Reinhartshausen

Die neue Führung des Sportvereins Reinhartshausen möchte Kinder wieder für Fußball, Turnen und das Vereinsleben begeistern.

Jürgen Frey ist der neue Vorsitzende des Sportvereins Reinhartshausen. Er wurde in der diesjährigen Jahreshauptversammlung im Sportheim einstimmig gewählt.

Der Vorstand hat sich mit den Neuwahlen deutlich verjüngt. Sich in seiner Freizeit für den Verein einzusetzen, ist für Jürgen Frey selbstverständlich. „Für mich ist das Ehrenamt im Dorf sehr wichtig“, erklärt er. Schon in der Vergangenheit habe er durch seine Tätigkeit im Verein einen Blick auf das Tagesgeschäft werfen können. Sein Ziel als Vorsitzender: „Die jüngere Generation soll den Sportverein so erleben können wie wir bisher. Da will ich etwas vorantreiben können.“ Die Herausforderung werde es sein, die Jugend wieder mehr in den Verein zu holen und das Vereinsleben aktiv zu halten. „Sportlich gesehen wollen wir weiterhin zwei Herrenmannschaften haben“, so Frey.

Sportverein will mehr in die Jugendarbeit investieren

Sein Stellvertreter Christian Zobel betont, dass man zudem mehr in der Jugendarbeit aktiv werden wolle. Die neue Führung möchte die Kinder wieder für Fußball, Turnen und das Vereinsleben begeistern, hat dazu schon das Eltern-Kind-Turnen wiederbelebt. Neben Fußball und Sport soll das Gesellige zählen. „Von Alt bis Jung sollen alle gern zum Sportplatz kommen und uns willkommen sein“, heißt es aus dem Vorstand. Jürgen Frey erklärt: „Zum Verein gehört ja nicht nur der Vorstand, sondern alle Mitglieder, um aktiv zu sein.“ Als Vorsitzender wolle er als Vorbild vorangehen, ein Beispiel sein, an dem sich Jüngere orientieren können und gleichzeitig etwas zurückgeben.

"Früher galt das Gesellige mehr"

Einer, der schon eine große Menge an Engagement gezeigt hat, ist Helmut Mattmer. Er wurde bei der Jahreshauptversammlung für 29 Jahre Arbeit im Vorstand des Sportvereins ausgezeichnet. „Als ich anfing, war es noch ganz anders“, erinnert er sich. Einen Faschingsball habe es da noch gegeben, auch Turniere, die über zwei Tage gingen. Heute sei das anders. Das liege an den Generationen: „Früher galt das Gesellige noch mehr. Da musste man nach einem Spiel nicht gleich zum nächsten Termin“, bedauert Mattmer, der selbst aktiver Fußballer war und über 600 Spiele bestritt. „Der Vereinssport hat sich sehr verändert, gerade Lokalderbys waren hart umkämpft, heute gibt es da mehr sportliche Toleranz.“ Mattmer betont, dass viele Jahre Einsatz für den Verein ohne den Rückhalt aus der Familie nicht möglich gewesen wären. „In jedem Verein gibt es Hochs und Tiefs, aber für ein Dorf wie Reinhartshausen ist es toll, einen Sportverein mit so vielen Aktiven zu haben“, sagt Helmut Mattmer und freut sich über die neue Führung.

Diese kann auf ein stabiles Fundament zurückgreifen, wie Schriftführer Martin Bißle in seinem Bericht bekannt gab. „Wir konnten unseren Verein nicht nur stabil durch die Corona-Krise bringen, sondern auch unsere Mitgliederzahl leicht auf 334 Mitglieder steigern“, erklärte er. Zudem habe man im vergangenen Jahr die Küche im Vereinsheim renoviert und die Flutlichtanlage auf LED-Technik umgerüstet. Das verbrauche weniger Energie und sei besser für die Umwelt. Der Verein wurde für diese Aktion sogar ausgezeichnet.

