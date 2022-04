Reinhartshausen

06:00 Uhr

So kommt der Maibaum vom Wald nach Reinhartshausen

Plus Er gehört zum beliebtesten Brauchtum in Bayern: der Maibaum. Wie er vom Wald ins Dorf kommt, hat Autorin Anja Fischer in einem Tagebuch festgehalten.

Von Anja Fischer

Mittwoch, 27. April, 18. Uhr: Heute ist Treffpunkt für eine der wichtigsten Aktionen im Reinhartshausener Vereinsjahr: Es geht um den Maibaum, der im Wald gefällt und in wenigen Tagen in der Dorfmitte aufgestellt werden soll. Georg Kobold hat den Baum im Bobinger Gemeindewald bereits am Tag zuvor ausgesucht. Eine schöne Fichte, weit über 30 Meter hoch. Viele Jahre ist der stolze Baum gewachsen – jetzt wird er für eine wichtige Aufgabe gefällt. Das übernehmen Georg Kobold und Simon Horlacher, zwei Profis an der Motorsäge. Es ist nicht ganz einfach, den großen Baum zu fällen. Die Schneise im Wald, die zur Verfügung steht, ist eng. Fällt die Fichte auf den Baumstumpf, dann könnte sie abbrechen. "Einmal hatten wir so viel Pech, dass wir erst nachts mit einem ganzen Baum aus dem Wald kamen", berichtet ein Maibaum-Experte. Dreimal sei der Baum beim Fällen abgebrochen. Erst der vierte wurde dann in Reinhartshausen zum Maibaum.

