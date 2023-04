Was die erfolgreichen Schützinnen an ihrem Sport fasziniert

Vier junge Schützinnen aus Reinhartshausen wollen weitere Rekorde knacken. Warum sich die vier für den Schießsport begeistern.

Sarah, Hannah, Eva und Leonie schlüpfen ihn ihre Schießkleidung. Die steife Hose, die schwere Jacke, Handschuhe, die passenden Schuhe. Dann setzen sie die Schießbrillen auf, greifen ihre Luftdruckwaffen und betreten den Schießstand der Auerhahnschützen in Reinhartshausen.

Die vier Mädchen sind eine der erfolgreichsten Jugendmannschaften, die der Verein bislang hervorgebracht hat. Sie führen die Gauliga an und haben den Gaurekord der Jugendschützen, den bisher Großaitingen hielt, vor einigen Wochen eingestellt. Bei den Damen schießen sie in der Bezirksliga, möchten aber demnächst in die Bezirksoberliga aufsteigen.

Eltern als Vorbild

Mit etwa neun Jahren haben die Teenager mit dem Schießsport angefangen. Bei Hannah Schweinberger waren die Eltern das Vorbild: Sie schießen ebenfalls bei den Auerhahn-Schützen. Sarah Geiger wurde ebenfalls von ihrem Vater zu den Schützen gebracht: "Er schießt zwar selbst nicht, hat mich aber gefragt, ob ich es mir mal ansehen möchte. Und dann hat es mir super gefallen." Auch Eva Dieminger begann, weil in Reinhartshausen viele ihrer Freunde bei den Schützen sind. Die vier sind ein festes Team, gewinnen gerne miteinander. "Siegen ist schon wichtig, wir sind alle sehr ehrgeizig", sagt Hannah. Auch Leonie reizt es, mit ihren Freundinnen um einen Sieg zu kämpfen. "Am Anfang war ich immer sehr nervös, aber je mehr man schießt, desto besser wird es in den Wettkämpfen. Man lernt, routinierter zu sein und mit dem Herzschlag zu schießen, nicht dagegen", erzählt sie. Jeder Wettkampf werde mit einem positiven Gefühl verbunden, dass einen ruhiger werden lasse. Bei Hannah hört sich das so an: "Wir wollen nicht gegen den Stress beim Wettkampf ankämpfen, sondern positiv und motiviert da reingehen."

Um gute Leistungen bringen zu können, trainieren die Mädels mehrmals pro Woche. "Etwa zwei- bis viermal pro Woche, dabei gibt es neben dem Training im Schützenheim auch Einheiten in einem Trainingsstützpunkt des Schießsports bei München", sagt Leonie. Dazu kommen Sport, Ausdauertraining, Meditation, Trainingseinheiten für Konzentration und Kraft. Immerhin wiegt die Sportwaffe etwa fünf Kilo und muss während eines Wettkampfes mindestens eine halbe Stunde ruhig vor der Brust gehalten werden – das ist Leistungssport.

Dass der Schießsport immer wieder in Verruf gerät, können die Mädchen nicht nachvollziehen. "Viele wissen gar nicht, dass wir Leistungssport betreiben und Schießen auch eine Olympiadisziplin ist", sagt Leonie. Das hat auch Eva schon festgestellt: "Wenn man den Menschen erklärt, was man macht und wie schwierig das ist, finden es am Ende eigentlich alle toll!" hat sie festgestellt. Sarah hat sogar schon Unterstützung durch die Schule erfahren.

So motiviert wollen die vier Mädels noch einiges gemeinsam schaffen. "Wenn man als Mannschaft gut zusammen geschossen hat, ist das eigentlich schon ein ganz besonderes Gefühl", sagt Sarah. Trotzdem wollen sie nach dem Aufstieg in der Damenriege noch den Gaurekord der Jugend endgültig nach Reinhartshausen holen. Dafür bauen sie sich gerne gegenseitig auf, wenn was nicht so gut geklappt hat, und stacheln sich zu Höchstleistungen an. Ein Ritual darf dabei nicht fehlen: Die Glückshaarbürste ist bei jedem Wettkampf dabei. Die vier sind überzeugt: Wenn sie sich vor dem Wettkampf damit alle durch die Haare fahren, kann nichts mehr schiefgehen.