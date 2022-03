Reinhartshofen

Funkenfeuer in Reinhartshofen fällt wegen Corona erneut aus

Das Funkenfeuer hat in Reinhartshofen Tradition. Doch wegen Corona fällt es heuer erneut aus.

Plus Die Weihertaler Kickers müssen auf ihr Brauchtum, das Funkenfeuer, verzichten. Die Vereinsmitglieder fühlen sich von den Behörden im Stich gelassen.

Von Hieronymus Schneider

Das traditionell am Samstag nach Aschermittwoch stattfindende Funkenfeuer fällt wegen Corona erneut aus. In Reinhartshofen wird der alte Brauch, der den Winter austreiben soll, seit vielen Jahren vom Hobby-Fußballverein Weihertaler Kickers in enger Verbindung mit der Feuerwehr gepflegt. "Wir haben uns nach Kräften beim Gesundheitsamt und beim Landratsamt um eine rechtsverbindliche Auskunft bemüht, ob und unter welchen Auflagen wir die Veranstaltung durchführen können. Doch niemand konnte sich dazu durchringen", sagt der Vereinsvorsitzende Jakob Reißer. Die Mitglieder würden sich im Stich gelassen fühlen.

