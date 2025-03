Funkenfeuer lodert bei sternklarem Himmel 

Das Funkenfeuer soll ja nach altem Brauch den Winter endgültig austreiben, und diesmal hatte es nach einem frühlingshaften Tag damit keine Mühe. Noch in der Abendsonne strömten die Leute aus dem Großaitinger Ortsteil Reinhartshofen und etliche auswärtige Besucher zum Treffpunkt am alten Feuerwehrhaus. Die Kinder freuten sich darauf, aus den Händen der Feuerwehr ihre Fackeln zu bekommen, und dann führten sie den Zug der etwa 300 Besucher auf den Hügel mit der aufgerichteten Holzpyramide an.

Der Kommandant persönlich zündete die Fackeln für die Kinder an. Foto: Hieronymus Schneider

Am Ziel angekommen durften die Kinder unter Aufsicht der Feuerwehr mit ihrem Kommandanten Manuel Siegel und Begleitung ihrer Eltern das Stroh am Fuße der Fichtenstämme mit ihren Fackeln anzünden. Danach verließen sie gleich den mit Flatterleinen markierten Schutzbereich und das Strohfeuer stieg schnell und wegen der Windstille gerade an den Fichtenstämmen empor. Nach wenigen Minuten wurde die den Winter symbolisierende Strohpuppe vom starken Rauch verschluckt.

Trocken und windstill

Fasziniert schauten nicht nur große Kinderaugen, sondern auch die Erwachsenen in das lodernde Feuer. Die Feuerwehrleute waren mit dem sicheren Ablauf zufrieden. „So trocken und windstill war es noch nie und deshalb bestand keinerlei Gefahr“, sagte Organisator Jakob Reißer. So herrschte an den Buden, an denen die Weihertaler Kickers Glühwein, kalte Getränke, Bratwürste und Schupfnudeln servierten, gute Stimmung. Auf den Sitzbänken rund um das kleine Lagerfeuer trafen sich Dorfbewohner und Gäste zum gemütlichen Ratsch in der sternklaren Nacht bei leuchtendem Halbmond.

An der Getränkebude war die Stimmung gut. Foto: Hieronymus Schneider