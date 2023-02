Funkenfeuer von Reinhartshofen findet im Schneetreiben statt

Eigentlich sollen Funkenfeuer den Winter austreiben: In Reinhartshofen zeigte sich die kalte Jahreszeit aber noch einmal von ihrer frostigen Seite.

Das Funkenfeuer soll ja nach altem Brauch den Winter endgültig austreiben, wenn es der Fasching noch nicht geschafft haben sollte. Der Hobbyfußballverein Weihertaler Kickers hält diese Tradition in Reinhartshofen aufrecht und richtete wieder die bereits vor Silvester aus dem Wald geschlagenen Fichtenstämme zu einer großen Pyramide mit dem Holzkreuz und der Funkenhexe auf.

Als sich die vielen Schaulustigen, allen voran die Kinder mit ihren Laternen, zum Fackelzug auf den Hügel über dem Weiher sammelten, setzte heftiges Schneetreiben ein. Es schien so, als wollte der eigentlich milde Winter noch einmal Widerstand gegen seine Austreibung leisten. Am Ziel angekommen, erlaubte Cheforganisator Jakob Reißer den Kindern, dass sie in Begleitung ihrer Eltern oder Großeltern und unter der Aufsicht der Feuerwehr das Stroh am Fuße der Fichtenstämme mit ihren Fackeln anzünden durften. Danach eilten die Kinder mit Begleitung sofort hinter die Flatterleine der Schutzzone zurück.

200 Besucher lassen sich in Reinhartshofen vom Feuer wärmen

Das Strohfeuer stieg schnell an den Fichtenstämmen empor und erfasste schon bald die Funkenhexe, die vom starken Rauch verschluckt wurde und zu Boden fiel. Das gilt im Brauchtum des Funkenfeuers als gutes Zeichen, dass der Winter nun wirklich vorbei sei. Fasziniert schauten nicht nur große Kinderaugen, sondern auch die Erwachsenen in das lodernde Feuer, das eine spürbare Hitze entwickelte. Bis die Fichtenstämme niederbrannten, versammelten sich die rund 200 Besucher zwischen den Buden, an denen die Weihertaler Kickers Glühwein, kalte Getränke und Bratwürste servierten. Besonders die scharfe Funkenfeuerwurst passte zu diesem Anlass und der Gaumen verlangte nach einer Abkühlung.

Wer vom Feuer noch nicht genug hatte, versammelte sich auf den Sitzbänken rund um das kleine Lagerfeuer. So wurde dieser Funkenfeuerabend zu einem gemütlichen Plausch der Dorfbewohner, der auch zum Kennenlernen so mancher Besucher aus den Nachbarorten genutzt wurde.