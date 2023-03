Rücktritt bei den Kickers: Jakob Reißer übergibt ein wohl bestelltes Haus

Nach 23 Jahren tritt Jakob Reißer als Vorsitzender der Weihertaler Kickers zurück. Das Siegmund-Sportheim ist sein ehrenamtliches Lebenswerk.

Die Weihertaler Kickers sind nicht nur ein Hobby-Fußballverein, sondern ein wesentliches Element im Gesellschaftsleben von Reinhartshofen. Das beweisen die Mitglieder mit der Pflege des Brauchtums beim jährlichen Funkenfeuer, der Veranstaltung des Seefestes und des Hobby-Fußballturniers, Open-Air-Konzerten an der Sportanlage beim Reinhartshofer Weiher sowie der Teilnahme am Landkreislauf und anderen Lauf- und Wandertagen. Die Waldweihnacht und Skifahrten mit Hüttenwochenenden und Après-Ski-Partys gehören zu den Höhepunkten des Winters.

Mit dem Siegmund-Sportheim geht ein Traum in Erfüllung

Jakob Reißer führte den 1979 gegründeten Verein nach zwei Vorgängern als Vorsitzender ins neue Jahrtausend. 23 Jahre lang steckte er sein ganzes ehrenamtliches Engagement in die Entwicklung der Weihertaler Kickers. 2012 fasste er den visionären Entschluss, ein vereinseigenes Sportheim zu bauen. Die Gemeinde Großaitingen unterstützte diesen Plan nur bedingt mit der Aufstellung von Dusch- und Umkleidecontainern. Doch Jakob Reißer ließ sich nicht entmutigen, suchte unermüdlich nach Sponsoren und fand im Jahr 2015 die Unterstützung des im Dorf wohnenden Unternehmers Bernd Siegmund. So konnte der Vereinsheimbau auf Grundlage eines Erbpachtvertrages im Mai 2016 beginnen. Nach unzähligen Arbeitsstunden in Eigenleistung wurde das Vereinsheim am 3. Juni 2018 feierlich eingeweiht und zur Nutzung freigegeben. Damit war die Struktur für die Weiterentwicklung des Vereins am idyllischen Reinhartshofer Weiher gelegt. Die Erfüllung seines Traumes wurde Jakob Reißer von seinen Weihertaler Kickers mit dem darauffolgenden Sieg beim 40. Pokalturnier mit einer rauschenden Party gekrönt.

Das ist das neue Vorstandteam der Weihertaler Kickers

Nun übergab Jakob Reißer acht Jahre nach Erfüllung seines ehrenamtlichen Lebenswerks den Vorsitz der Weihertaler Kickers in jüngere Hände. Als sein Nachfolger wurde Dominik Hailer gewählt.

Das neu gewählte Vorstandsteam der Weihertaler Kickers. Es fehlt Florian Weh. Foto: Hieronymus Schneider

Die weiteren Vorstandsmitglieder sind: Alexander Reißer als Zweiter Vorsitzender, Manfred und Christian Reißer als Kassenwarte, Angelina Mayr und Julia Bader als Schriftführerinnen, Florian Weh und Walentin Heim als Sportleiter sowie Daniel Mayr, Robert und Andreas Hochstatter als Beisitzer. Jakob Reißer bleibt dem neuen Vorstandsteam noch als technischer Berater erhalten. Insgesamt ist er seit 42 Jahren in leitenden Funktionen bei den Weihertaler Kickers tätig. Seit 2020 vertritt er den Ortsteil Reinhartshofen im Großaitinger Gemeinderat als Mitglied der Fraktion der Freien Wähler.