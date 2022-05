Breitensporttag in der Leuthau

Beim Reit- und Fahrverein Schwabmünchen ist in der Leuthau am Wochenende wieder jede Menge los: Der Breitensporttag im Voltigieren und Reiten findet statt.

Nach zwei Jahren Pause darf der Reit- und Fahrverein Schwabmünchen wieder den Breitensport-Tag austragen. Am kommenden Samstag ab 8 Uhr können die jungen Voltigierer des eigenen und der umliegenden Vereine ihr erlerntes Können präsentieren. Nach dem Motto "Reise um die Welt" wird ein großer Teil des Breitensporttages auf dem Pferd gezeigt. Neben den Übungen auf dem Pferd, die je nach Leistungsstand im Schritt, Trab oder Galopp dargestellt werden, wird auch ein Teil ihrer Fähigkeiten im Bodenturnen und im Staffellauf präsentiert.

Die kleinsten Voltigierer freuen sich nach dieser langen Pause darauf, ihr erlerntes Können vor möglichst großem Publikum vorzuführen. Parallel zum Voltigieren findet am Samstag der erste Teil des Vierkampfes statt. Der Vierkampf besteht aus den Disziplinen Dressurreiten, Springreiten, Schwimmen und Laufen. Zum Auftakt dieses Wettbewerbes werden die Teilnehmer im Lechtalbad Kaufering ihr Können im Schwimmen unter Beweis stellen. Im Anschluss wird die zweite Disziplin Laufen auf der Reitanlage in der Leuthau ausgetragen. Am Sonntag liegt ab 8 Uhr der Fokus auf der Jugend im Bereich Reiten. Hier wird parallel zu den letzten beiden Prüfungen des Vierkampfes, Dressur- und Springreiten, auch das diesjährige Jugendturnier ausgerichtet.

Verschiedene Prüfungen

Dabei haben die jungen Reiter des Reit- und Fahrvereins Schwabmünchen die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten in verschiedenen Prüfungen zu beweisen. Für die jüngsten Vereinsmitglieder steht die Führzügel-Prüfung an. Fortgeschrittene Teilnehmer bis hin zur Leistungsklasse A im Bereich Dressur und Springreiten werden ihren geschickten Umgang mit dem Pferd präsentieren. Nach vorläufiger Zeiteinteilung wird der Schwerpunkt vormittags auf die Dressur und nachmittags auf das Springen gelegt. Im Anschluss findet die diesjährige Kreismeisterschaftsehrung im Vierkampf des Landkreises Augsburg für den Einzel- und Mannschaftswettbewerb statt.

Den genauen Zeitplan gibt es auf der Webseite des Reit- und Fahrvereins Schwabmünchen.