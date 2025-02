Rekordspende für die Abtei Oberschönenfeld

Neben einer Spendenübergabe standen beim Freundeskreis von Oberschönenfeld jüngst die Neuwahl von Vorstand und Präsidium im Mittelpunkt. Sowohl die Wahlen des Vorstandes als auch die des Präsidiums waren durch Kontinuität geprägt. Der Vorstand mit Ferdinand Reithmeyr und Bruno Egge an der Spitze wurde einstimmig von der Versammlung für weitere drei Jahre bestätigt. Im elfköpfigen Präsidium gab es nur wenige Änderungen. Ihm steht weiterhin die Landtagsabgeordnete Claudia Trautner vor.

In seinem Rückblick ging der Vorsitzende auf die zahlreichen Aktivitäten des Vereins ein. Verschiedene Konzerte, das Kloster- und Museumsfest gemeinsam mit dem Bezirk Schwaben sowie die Teilnahme am Adventsmarkt hatten zusammen mit den Mitgliedsbeiträgen und großzügigen Spenden zu einer soliden Haushaltslage geführt. Darüber berichtete Schatzmeisterin Susanne Kofend. So war es dem Freundeskreis wieder möglich, dem Kloster eine Rekordspende von 45.000 Euro zu überreichen.

Neue Lagerhalle für Brennholz

Die Äbtissin Gertrud Pesch dankte dem Freundeskreis für die großherzige Spende. Sie sehe in dem unermüdlichen Einsatz eine große Wertschätzung und Anerkennung für sie und ihre Mitschwestern. Die gelebte Solidarität sei eine wichtige Stütze für das Kloster. Mit dem Spendengeld werden wichtige Arbeiten in der Abtei finanziert. So konnte im vergangenen Jahr eine neue Lagerhalle für das Brennholz der Klosterbäckerei errichtet werden. Weiterer Ausgabepunkt war der Aufzug des Klosters, der durch eine neue Elektronik modernisiert wurde. Um vor Schadereignissen wie dem Hochwasser im vergangenen Sommer besser gerüstet zu sein, wurden zwei Tauchpumpen und ein Luftentfeuchter von den Zuwendungen angeschafft.

Auch im Jahr 2025 gibt es wieder ein umfangreiches Programm des Freundeskreises, der mittlerweile auf über 660 Mitglieder angewachsen ist. Neben zahlreichen geistlichen und kulturellen Veranstaltungen nannte der Vorsitzende Reithmeyr verschiedene Wallfahrten sowie das Museumsfest und den Adventsmarkt als wichtige Programmpunkte. (AZ)