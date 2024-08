Vierjähriger fällt in Bobingen ins Freibad-Becken - und wird vor dem Ertrinken gerettet

Einige Schreckmomente hat es am Freitagnachmittag im Freibad in Bobingen gegeben. Wie die Polizei mitteilt, war ein Vierjähriger zusammen mit seiner Familie zum Baden dort. Als er zusammen mit seiner neunjährigen Schwester am Beckenrand entlanglief, rutschte er aus, stieß sich vermutlich den Kopf am Beckenrand und fiel anschließend in das Becken im Schwimmerbereich. Ein Badegast war aufmerksam. Er zog den Buben aus dem Wasser. Anschließend reanimierte das Bademeisterteam den Vierjährigen erfolgreich. Der Bub wurde daraufhin mit dem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Inzwischen ist er wieder bei Bewusstsein und wohl auf. (AZ)

