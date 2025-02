Ein Bäcker mit Leib und Seele

Er war mit Leib und Seele Bäcker und versorgte mit seiner Bäckerei „Staudenbeck“ viele Menschen in der Region. Ende Januar ist Richard Schneider an den Folgen seiner Krebserkrankung gestorben. Er wurde 67 Jahre alt.

Bis wenige Wochen vor seinem Tod stand Richard Schneider trotz seiner Erkrankung in seiner Backstube in Langenneufnach. Viele seiner Kunden wussten, dass sein Beruf seine Leidenschaft war, für den er gelebt hat. Er legte viel Wert auf traditionelles Bäckerhandwerk und hielt nichts von Industrieware.

Er baute den Betrieb immer weiter aus

Im Juni 1985 übernahm er als Bäckermeister die damalige Bäckerei Lehner in der Rathausstraße in Langenneufnach und führte den Handwerksbetrieb seit fast 40 Jahren. Richard Schneider baute seine Bäckerei weiter aus, und zu seinem Hauptbetrieb in Langenneufnach gehören die Filialen in Fischach (ehemals Bäckerei Zott) sowie Kirchheim. Zudem belieferte er weitere Verkaufsstellen in Langenneufnach, Mittelneufnach und Walkertshofen. Insgesamt beschäftigte er rund zehn Mitarbeiter im Verkauf sowie weitere Mitarbeiter in der Produktion seiner Backwaren.

Auch das soziale Engagement von Richard Schneider war groß. Er unterstützte Vereine sowie Kindergärten großzügig und versorgte sie bei Veranstaltungen mit seinen Backwaren, sagt Langenneufnachs Bürgermeister Gerald Eichinger. Die Bäckerei „Staudenbeck“ und die Filialen sind seit Anfang Januar geschlossen. Ob der Betrieb weiter geführt wird, ist derzeit noch offen. Die Urnenbeisetzung von Richard Schneider findet im engsten Familienkreis statt. Statt Blumen und Kränze kann an die Elterninitiative krebskranker Kinder Augsburg - Lichtblicke unter dem Kennwort „Richard Schneider“ gespendet werden.