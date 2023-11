Ried

Diesem Ingenieur aus Fischach gehen mit 77 Jahren die Ideen nicht aus

An der Maschine hat er maßgeblich mitgetüftelt: Ewald Stark hat mit 77 Jahren noch eine wichtige Rolle im Unternehmen Refoil in Ried, das er mit seinem Sohn aufgebaut hat.

Plus Der 77-jährige Ewald Stark findet Innovationsmöglichkeiten. Was motiviert Menschen, im Rentenalter weiterzuarbeiten? Der Frage gehen wir in einer Serie nach.

Von Marco Keitel

Wenn Ewald Stark in der Halle des Unternehmens Refoil im Dinkelscherber Ortsteil Ried steht und erklärt, was die Maschinen um ihn herum machen, wird schnell klar, dass der 77-Jährige nicht ans Aufhören denkt. Er steht vor den Scheiben, Sensoren, Kabeln und Ketten einer der neuesten Anlagen der Firma. Sie bringt eine spezielle Sicherheitsfolie, die vor Explosionen schützt, auf der Innenseite der Gehäuse moderner Akkus an. Mit ähnlichen Aufgaben sind Arbeiterinnen und Arbeiter in manchen Unternehmen tagelang beschäftigt. "Wenn ich durch eine Firma laufe, sehe ich an jeder Ecke etwas, das man durch Automatisierung vereinfachen könnte", sagt er. Bei seinem Streben nach Innovation sind 50- oder 60-Stunden-Wochen keine Seltenheit.

Folien abziehen und Folien aufbringen, automatisch und blasen- und spurenfrei: Das ist ein großer Teil des Geschäftsmodells des Unternehmens von Jürgen Stark. Vater Ewald Stark spielt dabei eine wichtige Rolle. 2019 hat die Familie die Firma Refoil gegründet. Am Folienabziehen tüftle er schon seit 20 Jahren, sagt Ewald Stark. Heute macht die Firma mit gut einem Dutzend Mitarbeiter einen Millionenumsatz. Automatisierung ist in Zeiten des Fachkräftemangels gefragt. "Das Personal ist eigentlich zu schade für so eine Arbeit", sagt Stark. Refoil liefert Maschinen nach ganz Europa, nach Australien, oder, wie eine Anlage, die Folien von einem speziellen Acrylglas für Museen abzieht, in die USA.

