Rielhofen feiert seine kleine Kapelle

Mit dem Erlös des Kapellenfests wird die dringend benötigte Sanierung unterstützt.

Es hätte kaum schöner sein können: Viele Gäste aus Rielhofen und der weiteren Umgebung, sogar bis aus München, waren gekommen, um das traditionelle Kapellenfest im Hof von Mickhausens Altbürgermeister Anton Müller zu feiern.

Er und seine Familie kümmern sich seit Jahren um das fast 250 Jahre alte Kleinod, das aber dringend auf eine Sanierung wartet. Daher ging auch der gesamte Erlös des Abends zugunsten dieser Sanierung. Den Gottesdienst zelebrierte Staudenpfarrer Andreas Schmid unter freiem Himmel, und der Grimoldsrieder Organist Thomas Mayer sorgte mit der "Deutschen Messe" von Franz Schubert für die würdige musikalische Untermalung.

Pfarrer spielt Fußball

Im mit Sommerblumen und Birkengrün geschmückten "Landherrhof" von Anton Müller ging es nach der Messe nahtlos zum Fest über. In Eigenregie kümmerten sich die Rielhofer mit regionaler Küche um Speis und Trank. Ein Dank ging vom Organisationsteam auch an die Kuchenbäckerinnen, die wieder eine Vielfalt an Süßwaren aufgetischt hatten. Pfarrer Andreas Schmid zeigte nach dem Essen, dass er auch beim Fußballspiel keine schlechte Figur abgibt, und belohnte danach die Kinder mit einem Eis. Die Organisatoren zogen am Ende wieder ein begeistertes Fazit und sind den Gästen sehr dankbar, dass sie mit ihrem treuen, jährlichen Besuch den Erhalt und die dringend nötige Renovierung der Kapelle unterstützen.