Rockiger Startschuss für den „Sommer 100“ in Schwabmünchen

Frei nach dem Motto „bei Rock ist das Wetter zu vernachlässigen“ trotzt das Kulturbüro am Wochenende der durchwachsenen Wetterprognose. „Wenn es nicht in Strömen regnet, hagelt oder blitzt, dann ziehen wir es durch“, erklärt die Leiterin des Kulturbüros Dr. Doris Hafner. Denn am Freitag startet die gemütliche Veranstaltungsreihe im Schwabmünchner Rathausgarten. Auf die Besucherinnen und Besucher wartet ein rockiges Wochenende mit vielen bekannten Hits der 60er bis 90er Jahre.

King B. rockt am Freitag

Den Anfang macht die Schwabmünchner Band King B. mit Bandleader und Gründervater Dieter Malcher mit Rock der 1960er und 70er. Gegründet 1963 in Schwabmünchen als Schülerband, sind King B. bis heute ihrer musikalischen Linie, handgemachter Blues-Rockmusik, treu geblieben. Rockige Klassiker aus der Blütezeit von Chuck Berry, Beatles, Stones, Clapton, Pretty Things, CCR, Gary Moore, Status Quo bis zu den Dire Straits prägen das Repertoire der Band.

Stonehenge spielt am Samstag

Am Samstag übernimmt die Schwabmünchner Band Stonehenge mit Rock der 80er und 90er die Bühne im Rathausgarten. Stonehenge sorgt für echte Rockpower-Momente mit Klassikern von Toto über U2 bis hin zu Pat Benatar.

Die Band mit dem unaussprechlichen Namen gibt sich am Sonntag die Ehre

Am Sonntag spielt die Band „eRsn´t fuNk“ mit Bandleader Tobias Burann-Drixler. Dann wird der Dirigent des Kammerchors Schwabmünchen als Schlagzeuger die Bühne rocken. Seine Band mit dem fast unaussprechlichen Namen spielt unter anderem eigene Arrangements bekannter Rocksongs der vergangenen Jahrzehnte, beispielsweise von Chickenfoot, Greta van Fleet, Muse oder The Pretty Reckless.

„Wir hoffen sehr, dass sich die Musikfans nicht von der schlechten Wetterprognose beeindrucken lassen und stattdessen ihren Regenschirm einpacken und mit uns ein paar schöne Abende verbringen“, so Veranstaltungsmanagerin Marilena Eberle.

Das ist das Sommer-100-Konzept

Zum Veranstaltungskonzept gehört das Mitbringen von eigenen Sitzgelegenheiten und Snacks, Getränke werden auch vor Ort angeboten. Ob die Veranstaltungen wetterbedingt stattfinden können, kann man tagesaktuell unter www.kultur-schwabmuenchen.de prüfen.

Tickets und weitere Informationen unter www.kultur-schwabmuenchen.de/tickets oder donnerstags von 14 bis 18 Uhr im Kulturbüro Schwabmünchen in der Fuggerstraße 50. Nur Barzahlung möglich. Erwachsene zahlen 10 Euro Eintritt, Kinder bis 16 Jahre 7 Euro.

Das Sommer-100-Programm im Überblick Freitag-Sonntag, 1. bis 3. August: Rock-Wochenende mit King B., Stonehenge und eRsn´t fuNk.

Freitag, 8. August: Improtheater mit dem Schwabmünchner Ensemble Smüsli.

Sonntag, 10. August: The Mojo Six aus Augsburg mit Boogie und Blues.

Samstag, 23. August: Adi Hauke als One-Man-Band.

Sonntag, 24. August: La Occasio mit Pop und Gospel.

Samstag, 30. August: Musik am Lagerfeuer in Klimmach mit Lya und der Hautnah Music Band. Eintritt frei!

Freitag, 5. September: Rootsman Fyah aus dem Allgäu mit Reggae-Fusion.

Samstag, 6. September: Isabel Casas y Nueva Vista mit kubanischer Musik.

Sonntag, 7. September: John Gibson & Interstate mit Pop-Rock.

Samstag, 13. September: Acoustic Revolution mit Folk und Rock.

Sonntag, 14. September: Musikinstitut Martina Brix mit dem Kindermitmachkonzert „Elli, die alte Dampflokomotive“.