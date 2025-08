Rock the Farm: Hardrock und Metal für den guten Zweck

Viele Feste in der Region wurden wegen der schlechten Wetterprognose schon abgesagt, doch Heavy-Metal-Fans lassen sich davon nicht abschrecken. Bereits zum sechsten Mal wackelten in Langerringen die Wände, denn Christian Matthesius veranstaltete auf seinem Hof das Rock the Farm-Festival. Bis zum ersten Auftritt hat Matthesius mithilfe seiner Crew daran gewerkelt, die Location wind- und wasserfest zu machen. Vier Bands aus dem Umland spielten am Freitagabend, begleitet von Regen aber auch Sonnenschein.

Für die Münchener Metal-Band „Entoria“ war es der erste Auftritt in Langerringen. Bassist Stefan „Steff“ Deml lobte die Organisation, die Technik und auch die Bierpreise. „Es ist schön, dass die Stimmung der Besucher von Anfang bis Ende gleich bleibt. Solche familiären Festivals sind gute Startpunkte für kleinere Bands für ihre Karriere“, sagt er.

Der Familiennachmittag ist neu

Neu bei dem Festival war der Familiennachmittag am Samstag. Die Augsburger Band „Die Krakeelen“ spielten kindgerechte Punkrock-Musik für die jüngsten Besucher. Diese kam bei allen Zuschauern und eigenen Fans so gut an, dass Christian Matthesius seiner Tochter versprechen musste, den Familiennachmittag im kommenden Jahr wieder fest einzuplanen.

Für die großen Besucher spielten es danach sechs Bands mit unterschiedlichen Musikstilen. „Monomanic“ aus München präsentierten Metal der 70er Jahre, mit „Sendeschluss“ aus dem oberpfälzerischen Neunburg vorm Wald kamen Punk-Fans auf ihre Kosten und für die Black Metal-Fans rockten zum Finale „Drud“ aus dem Schwarzwald.

Dieser Verein bekommt die Spendengelder des Konzerts

Da alle Helfer rund ums Festival ehrenamtlich helfen und die Bands keine Gage verlangen, wird der Erlös des Wochenendes gespendet. In diesem Jahr bekommt der Verein „Glühwürmchen“, der am Augsburger Kinderklinikum aktiv ist, die Spende.

Am Tag der Abreise konnte Matthesius seine Maschinen noch nicht wieder zurück in die Garage bringen. Erst einmal hieß es, die harten Camper mit ihren Autos vom Zeltplatz zu ziehen, denn drei Tage Regen haben auch diesen zu einer Schlammwiese verwandelt. Wer Gummistiefel und Regenjacke vergessen hatte, ging zwar durchnässt nach Hause, aber was bleibt, ist die Erinnerung an Regen, Schlamm und gute Musik.

