Harte Rhythmen für den guten Zweck

Am Anfang war es nur eine Schnapsidee. „Es war ein kleiner Festival-Ersatz für ein paar Freunde während Corona und jetzt werden wir immer mehr Helfende, mehr Bands, wir haben Sponsoren und verkaufen Tickets“, erklärt Christian Matthesius. Seit 2021 veranstaltet der Landwirt auf seinem Hof am Rand von Langerringen das „Rock the Farm“-Festival. Hardrock und Metal stehen dabei auch an diesem Wochenende (1. und 2. August) musikalisch im Fokus.

