Sensible Infrastruktur: ein Problemfeld der Zukunft?

Hahn auf, Wasser kommt. Stecker rein, Strom da. Unser Leben ist schön und einfach. Nahezu überall stehen fließendes Wasser und Energie zur Verfügung. Wie labil das alles aber sein kann, wurde nun in Langerringen aufgezeigt. Zweimal innerhalb von zwei Tagen legten Rohrbrüche die Trinkwasserversorgung für mehr als 4000 Menschen lahm. Nun folgt tagelanges, aufwändiges Abkochen von Wasser. Und die bange Frage: Was passiert als Nächstes? Die Infrastruktur hierzulande hat an vielen Orten mehrere Jahrzehnte auf dem Buckel. Und wie lange sie ihren Dienst tut, ist oftmals nicht vorhersehbar, da gerade im Boden die Einflüsse nicht vollends kalkulierbar sind. Somit bleibt die Gewährleistung einer sicheren Infrastruktur eine Gratwanderung, weil eine allumfassende Überwachung kaum möglich ist.

