Rohrbruch ist nach erneutem Ausfall repariert, aber die Wassernotlage hatte gravierende Auswirkungen

Die Lage hatte sich am Freitagmittag wieder beruhigt. Vermeintlich. Am Donnerstagabend war wie berichtet Langerringens Wasserversorgung ausgefallen. Eine Notversorgung wurde eingerichtet. Zunächst schien die Situation unter Kontrolle. Doch am Freitagnachmittag gab es einen erneuten Rohrbruch etwa 60 Meter von der ersten Schadstelle bei Siebnach entfernt.

Dadurch fiel kurzfristig die Wasserversorgung im gesamten Gemeindegebiet von Langerringen erneut aus. Durch die Vorbereitungen am Donnerstag konnte der Notverbund von Schwabmünchen aus aber schnell wieder hergestellt werden. Allerdings reichte der Druck nur bis Langerringen.

In Schwabmühlhausen gab es am Freitagabend kein Wasser

Schwabmühlhausen, Falkenberg, Schwabeich und Gennach hatten am Freitagabend kein Wasser. Die Trinkwasserbehälter des Technischen Hilfswerks (THW) wurden deshalb an die Feuerwehrhäuser nach Schwabmühlhausen und Gennach verlegt.

Besonderes Pech war der Ausfall der Wasserversorgung für den Gennacher Musikverein, der am Freitagabend im Musikerheim den Auftakt des 100-jährigen Jubiläums feiern wollte. Weil dies ohne Wasser für die Küche und Spüle, sowie für Toiletten nicht möglich war, wurde das gesamte Jubiläum auf den 1. bis 3. August verschoben.

Deshalb gilt in Langerringen weiterhin ein Abkochgebot

In der Nacht zum Samstag wurde dann der zweite Rohrbruch repariert und die Wasserversorgung im ganzen Gemeindegebiet wieder hergestellt. Wegen möglicher Lufteinschlüsse und Eintrübungen gilt aber weiterhin des Abkochgebot für Leitungswasser.