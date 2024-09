Straßenbahn in Königsbrunn stellt Rollator-Fahrer vor Probleme

Die Kommunikation mit den Stadtwerken Augsburg (SWA), das machen die Mitglieder des Runden Tisches der Senioren aus Königsbrunn gleich klar, sei von Anfang an nicht ideal gewesen. Schon bevor die Straßenbahn nach Königsbrunn kam, haben die Mitglieder sich Gedanken über die Barrierefreiheit gemacht und sich auch danach weiter mit dem Thema beschäftigt. Wie wir berichteten, ist es mit manchen elektrischen Rollstühlen eine Herausforderung an den Haltestellen in Königsbrunn ein- oder auszusteigen. Otto Müller hält bei einem Treffen in Königsbrunn einen mehr als hundert Seiten dicken Hefter hoch. „Damit muss man arbeiten“, sagt der Vorsitzende der örtlichen AWO über das seniorenpolitische Gesamtkonzept des Landkreises. Darin geht es etwa um barrierefreien öffentlichen Personennahverkehr.

Marco Keitel